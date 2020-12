Dopo sei mesi negativi causa Covid, Accenture Interactive è tornata a crescere

Accenture Interactive, cui fanno capo agenzie come Droga5, Fjord e Karmarama, nell’ultimo trimestre è tornata a registrare una crescita dei ricavi, dopo un declino durato sei mesi a causa del Covid-19.

La divisione dedicata ai servizi di marketing digitale della multinazionale delle consulenza riporta un “trend costruttivo, con il ritorno a una crescita single digit” tra settembre e novembre. E’ proprio in questa circostanza che Accenture ha ammesso di aver sofferto, per quanto riguarda Accenture Interactive, di un declino “low single digit” nel corso della fase peggiore della pandemia, tra marzo e agosto, specialmente a causa delle “severe discontinuità” dei clienti travel e retail.

Accenture al momento non rende pubblici nei documenti finanziari i dati di business di Accenture Interactive, ma ha fatto sapere lo scorso anno che la divisione stava crescendo a doppia cifra e aveva superato il tetto dei 10 miliardi di dollari di ricavi annui. Un dato che la rende comparabile a Interpublic, il quarto gruppo di agenzie più grande del mondo.

Negli ultimi anni, Accenture Interactive è stata protagonista di una rapida ascesa nel mercato dei servizi pubblicitari e digitali, anche attraverso acquisizioni di peso come quella di Droga 5 (scelta a dicembre da Airbnb come agenzia pubblicitaria di riferimento) e, lo scorso agosto, di CreativeDrive, agenzia specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti con clienti del calibro di Estée Lauder, Michael Kors e Walmart.

Anche nel nostro Paese, la società risulta sempre più spesso coinvolta nell'arena dei servizi pubblicitari e sarebbe in lizza, per esempio, nella gara aperta da Eni per la scelta della sua nuova agenzia creativa.