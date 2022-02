Contents amplia il team con Alice Giusti, nuova Head of Media Content

Contents amplia la squadra con un nuovo ingresso nel suo organico. Si tratta di Alice Giusti, giornalista ed esperta di digital content, che assumerà la guida di una delle divisioni più importanti dell’agenzia Contents Media.

A partire dal 14 febbraio sarà lei infatti la nuova Head of Media Content, andando ad arricchire un team che si sta ampliando sempre più velocemente, grazie alla costante acquisizione di talenti.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo di Contents. Il settore dell’informazione è oggi molto complesso e sfidante, e nello stesso tempo offre numerose opportunità, che sono anche occasioni per divertirsi e per mettere costantemente alla prova la propria creatività”, afferma Giusti. “SEO, giornalismo, social media, content creation, branded content sono solo alcuni di questi ambiti, e sono sempre più interconnessi tra loro: non si possono più considerare compartimenti stagni ma si influenzano ed evolvono assieme, dando vita a nuove soluzioni sempre più all’avanguardia. Spero che unendo l'expertise di Contents Media alla mia esperienza professionale si possa creare l'alchimia giusta per crescere insieme e creare contenuti di qualità al passo con le necessità crescenti e sempre nuove di informazione da parte del pubblico".

Alice Giusti ha sempre desiderato fare della scrittura il suo lavoro. Per questo sceglie di orientare il suo percorso formativo al raggiungimento di questo obiettivo. Dopo la laurea magistrale in International and Global Studies all’Università di Pisa, vola a Londra per coltivare il suo talento e approfondire gli studi di giornalismo presso la prestigiosa London School of Journalism. Diventa giornalista pubblicista e comincia a lavorare per alcune testate locali della Toscana, ma l’interesse per l’ambito digital applicato alla scrittura e alla creazione di contenuti prende il sopravvento. Si specializza nell’informazione a tema scuola e nuove generazioni, lavorando per diverse testate del gruppo Triboo. Dopo alcune esperienze in ambito editoriale a Londra e Parigi - lavora per Lebara e Melty - approda a Milano nel 2017 ed entra nel team di ScuolaZoo, la prima community di studenti italiani nonché media brand di riferimento per la Gen-Z. Dopo un ruolo di responsabile editoriale e SEO specialist, diventa coordinatrice editoriale e gestisce una pagina Instagram da 4 milioni di follower e un account TikTok da circa 700mila followers. La voglia di affrontare nuove sfide e mettersi costantemente in gioco ha infine portato Alice Giusti ad unirsi alla squadra di Contents Media.

Contents Media è un’agenzia operativa a livello internazionale che si occupa di confezionare progetti editoriali costruiti su misura per le aziende, elaborando contenuti riguardanti le tematiche più varie - dalla tecnologia all’innovazione, dal lifestyle allo sport, dalla moda al benessere. Da Contents Media nasce Contents.com, una piattaforma al servizio diretto dei clienti, in grado di dare supporto nei vari passaggi della creazione dei contenuti, dalla scrittura efficace alla traduzione, grazie alla compresenza di intelligenza artificiale ed un team di copy esperti.