Bruce Clay Europe ricorda Bruce Clay, pioniere della SEO

Bruce Clay Europe annuncia tramine una nota la scomparsa di Bruce Clay, fondatore di Bruce Clay Inc. e riconosciuto come uno dei massimi esperti di Search Engine Optimization.

Bruce Clay ha fondato la propria società nel 1996, prima ancora che la SEO esistesse come professione, ed è uno dei primi ad aver utilizzato il termine "Search Engine Optimization". Nei tre decenni alla guida di Bruce Clay Inc. ha scritto libri di riferimento, sviluppato strumenti pionieristici, definito un codice etico per il settore e formato migliaia di professionisti in tutto il mondo.

Bruce Clay Europe è guidata da Enrica Fantoni e Tiziana Lattaruli, Partner e socie insieme a Bruce Clay Inc., ed opera con la missione di portare in Europa lo stesso rigore, la stessa etica e la stessa attenzione alla formazione che hanno reso Bruce un punto di riferimento globale.

"Bruce non è stato soltanto il fondatore del nostro settore: è stato il maestro che ci ha insegnato a mettere l'etica e le persone al centro del lavoro. Portare la sua visione in Europa è stato il più grande onore della nostra carriera. Oggi lo salutiamo con gratitudine, e ci impegniamo a custodirne e tramandarne l'eredità ogni giorno, nel lavoro che facciamo per i nostri clienti", spiegano Tiziana Lattaruli ed Enrica Fantoni, socie fondatrici di Bruce Clay Europe.

Bruce Clay Europe prosegue la propria attività con piena continuità operativa. "L'adesione alla metodologia, agli standard tecnici e ai principi etici fondati da Bruce Clay restano i pilastri del nostro lavoro quotidiano. Il team continua a seguire i progetti e i clienti con la consueta dedizione, garantendo lo stesso livello di servizio, rigore e affidabilità di sempre", chiosa la nota stampa.