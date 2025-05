Guidi Car punta su SEO e innovazione digitale con il supporto di Fattoretto Agency

Guidi Car, gruppo automobilistico con oltre cinquant’anni di storia e una presenza consolidata tra Toscana e Liguria, annuncia l’avvio della collaborazione con Fattoretto Agency, agenzia specializzata in SEO data-driven.

“Questa nuova intesa segna l’inizio di un percorso strategico volto a rafforzare la presenza online del brand - si legge in una nota -. In un contesto in cui presidiare efficacemente i canali digitali è diventato fondamentale, Guidi Car punta a dare nuova forza alla propria identità web, in linea con i valori di famiglia, affidabilità, eccellenza e attenzione al cliente che da sempre ne contraddistinguono l’identità.”

Nata a Lucca nella seconda metà degli anni Cinquanta su iniziativa di Guido Guidi, Guidi Car negli anni è diventata un punto di riferimento nel panorama automobilistico di Toscana e Liguria. Con sette sedi operative dislocate nel territorio, Guidi Car è oggi una realtà solida e dinamica, capace di costruire con i clienti relazioni di fiducia durature, basate sulla conoscenza e sulla comprensione dei loro bisogni.

SEO data-driven e crescita digitale: l’approccio Fattoretto Agency

La nuova collaborazione tra Guidi Car e Fattoretto Agency nasce con l’obiettivo di affrontare le sfide della trasformazione digitale attraverso strumenti tecnologici avanzati e un approccio strategico. In uno scenario in cui la visibilità online è sempre più determinante, il gruppo intende rafforzare la propria presenza sui motori di ricerca, consolidando e valorizzando la propria identità aziendale.

Per supportare questo percorso, Fattoretto Agency adotterà un metodo operativo data-driven, basato sull’analisi accurata delle performance e sull’impiego di strumenti proprietari. Tra questi, un ruolo chiave sarà svolto da FattoBoost, il software sviluppato internamente che integra le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, per monitorare l’andamento del sito e individuare nuove aree di miglioramento.

L’analisi del CTR e delle principali metriche SEO permetterà di perfezionare la visibilità organica di Guidi Car, migliorando il posizionamento e anticipando l’evoluzione dei tassi di conversione.

Inoltre, l’integrazione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale consentirà di affinare continuamente le strategie operative, assicurando a Guidi Car un supporto agile, sempre in linea con i cambiamenti del mercato digitale.