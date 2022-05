Coderblock dà la possibilità alle aziende di riservare degli spazi limitati all’interno del suo metaverso

La blockchain company italiana Coderblock ha aperto la whitelist per l’affitto alle aziende di un numero limitato di spazi in Hexagon Plaza, la prima hub area del suo metaverso.

Si tratta di un mondo virtuale fruibile da browser, senza l’utilizzo di dispositivi esterni, che assume il volto di una città futuristica multifunzionale. Nel metaverso di Coderblock è possibile creare la propria identità virtuale, incontrare nuovi utenti, vivere avventure in-game con il proprio avatar, fare shopping, partecipare ad eventi, pubblicizzare, affittare, costruire e personalizzare spazi e tanto altro ancora.

“Hexagon Plaza è il primo polo di aggregazione del nostro metaverso. È qui che gli utenti atterreranno subito dopo l’accesso e avranno modo di esplorare gli spazi, mettendosi in gioco con le varie esperienze in-game. Le aziende che avranno riservato il proprio spazio al suo interno potranno godere di massima visibilità e quindi accrescere le proprie opportunità di lead generation”, dichiara Danilo Costa, Founder & CEO di Coderblock.

“Un mondo immersivo e innovativo. Uno spazio virtuale per il business e non solo” - continua Aura Nuccio, COO della società - “Su Coderblock gli utenti potranno interagire tra loro e con i brand ad un livello più profondo, fare nuove conoscenze e prender parte ad avventure e sfide, esattamente come un videogioco!”.

Cos’è Hexagon Plaza

Hexagon Plaza è il primo dei diversi centri d’interesse del metaverso di Coderblock: un ambiente tridimensionale immersivo la cui forma esagonale ricorda esattamente quella del brand, in cui gli utenti si troveranno catapultati al loro accesso e da cui potranno muoversi liberamente alla scoperta di tutte le land e delle varie esperienze immersive del metaverso.

Con Hexagon Plaza prende vita Coderblock Metaverse, il metaverso italiano dotato di economia decentralizzata basata su Blockchain, integrazione di NFT, avatar, mercato immobiliare virtuale e tanto altro ancora, spiega il comunicato dell'azienda.

Coderblock, in attesa del lancio ufficiale della nuova piattaforma, sta attualmente riservando un numero limitato di spazi brandizzabili per delle aziende selezionate che vorranno entrare per prime nel metaverso. Riservando uno spazio dentro Hexagon Plaza o creando il proprio mondo esclusivo dentro il metaverso sarà possibile ricevere delle agevolazioni per l’acquisto in prevendita delle land, gli appezzamenti di terreno in formato NFT che gli utenti potranno acquistare e personalizzare in autonomia attraverso una moneta virtuale proprietaria e un builder online intuitivo.