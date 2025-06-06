Adlook premiata come “Best ID-less Marketing Platform” ai MarTech Breakthrough Awards

MarTech Breakthrough, azienda di market intelligence che riconosce le imprese più innovative nei settori globali di marketing, sales e advertising technology, ha

annunciato che Adlook stata selezionata come vincitrice del premio “Best ID-less Marketing Platform”, assegnato in occasione dell’ottava edizione dei MarTech Breakthrough Awards.

La piattaforma Adlook è stata progettata da zero per l’era privacy-first, sostituendo la profilazione basata su identificativi con Smart Audiences, una soluzione di audience alimentata dall’AI che combina competenza umana e deep learning avanzato per identificare target di alto valore, per campagne con engagement e risultati migliori, senza fare ricorso a cookie o attività come il fingerprinting. La combinazione delle Smart Audiences con la tecnologia integrata di Supply Path Optimization di Adlook ottimizza l'investimento e consente l’accesso a media di alta qualità.

“Il passaggio oltre gli identificatori non è una possibilità remota: è la realtà in cui operiamo oggi”, ha dichiarato Kuba Kossut, Global CEO di Adlook. “Gran parte del settore sta ancora adattando sistemi legacy a un mondo che non esiste più. Noi abbiamo adottato un approccio diverso, costruendo la nostra tecnologia da zero per risolvere i difetti strutturali nel targeting e nella qualità dei media, senza dipendere da dati personali. Questo premio è il riconoscimento che l’advertising privacy-safe non solo può funzionare, ma può ottenere performance migliori, offrendo risultati concreti con trasparenza, rilevanza e rispetto per l’audience”.

I MarTech Breakthrough Awards premiano innovatori, leader e visionari nei settori marketing, sales e advertising technology.

“Adlook si distingue nel panorama MarTech non adattandosi semplicemente alla perdita dei cookie, ma guidandone la sostituzione,” ha affermato Steve Johansson, Managing Director di MarTech Breakthrough. “Il targeting tradizionale delle audience non è più sostenibile, e la maggioranza delle aziende della nostra industry cerca soltanto di adattare sistemi legacy per sopravvivere alla scomparsa dei cookie di terze parti. Ma le strategie cookieless possono ancora offrire un’esperienza utente personalizzata ed eccezionale, garantendo al contempo la privacy. Adlook è una piattaforma costruita con questo scopo, e dimostra che fare marketing senza ID è possibile e garantisce risultati migliori. Per la capacità di ottenere risultati misurabili senza fare affidamento su identificatori, cookie o tracciamenti invasivi, siamo entusiasti di nominare Adlook ‘Best ID-less Marketing Platform’”.