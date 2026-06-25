Rakuten tv annuncia una partnership con Mattel segnando il lancio di un nuovo canale Fast in Italia

Rakuten TV ha annunciato un ampliamento della partnership con Mattel azienda attiva a livello mondiale nel settore dei giochi e dell’intrattenimento per famiglie e proprietaria di uno dei portafogli di marchi più iconici al mondo, segnando il lancio ufficiale di un nuovo canale FAST in Italia. Rakuten TV sta ora programmando e distribuendo questi nuovi canali in molti dei principali mercati europei.

È già disponibile nel nostro Paese e in altri mercati europei Pingu, un canale dedicato al pinguino preferito da tutti e uno dei personaggi più intramontabili dell’animazione. La serie completa di Pingu è disponibile in uno streaming ininterrotto e senza dialoghi che supera le barriere linguistiche e i confini.

Questa espansione rafforza una partnership annunciata per la prima volta in Italia lo scorso anno, che ha portato i marchi iconici di Mattel sul canale FAST Family di Rakuten TV e nella library AVOD in tutta Europa. Con l’annuncio odierno, Rakuten TV porta questa collaborazione a un nuovo livello, con lo sviluppo e la distribuzione di un nuovo canale FAST basato su uno dei più iconici dell’intrattenimento per famiglie.

Marcos Milanez, Chief Content Officer di Rakuten TV, ha commentato: “L'ampliamento della nostra partnership con Mattel rafforza l'impegno di Rakuten TV a favorire la crescita del mercato FAST in tutta Europa. Assumere la responsabilità della programmazione e della distribuzione dei canali di questi amati marchi non solo rafforza la nostra offerta di contenuti premium, ma riflette anche la crescente domanda di esperienze di streaming in chiaro di alta qualità. Non ci limitiamo ad aggiungere canali: stiamo costruendo un modello scalabile e incentrato sul pubblico che continua ad alzare l'asticella per il mercato FAST in Europa.”

Questo lancio rafforza la posizione di Rakuten TV come piattaforma leader nel settore AVOD e FAST in Europa, combinando lo sviluppo di canali proprietari con un portfolio in continua crescita composto da brand familiari di grande notorietà. Rakuten TV gestirà questo nuovo canale FAST per coinvolgere il pubblico direttamente sulla piattaforma e per offrire contenuti accattivanti ai partner di distribuzione terzi alla ricerca di intrattenimento per famiglie di alta qualità e sicuro dal punto di vista del marchio.