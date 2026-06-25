Corriere della Sera, partnership con SWG per ricerca, contenuti ed eventi

Il Corriere della Sera ed SWG annunciano una partnership strategica ed esclusiva per sviluppare progetti che uniscono ricerca demoscopica, contenuti editoriali, attività di stakeholder engagement ed eventi dedicati ai principali temi economici, sociali e istituzionali.

L'iniziativa punta a creare una piattaforma permanente di conoscenza e confronto, mettendo a sistema le competenze del quotidiano di RCS MediaGroup e quelle dell'istituto di ricerca. L'obiettivo è affiancare alla produzione di dati e analisi un'attività di coinvolgimento dei principali interlocutori del mondo delle imprese, delle istituzioni e della società civile, favorendo il dialogo e la costruzione di un'agenda condivisa sulle sfide del Paese e dell'Europa.

Ogni progetto seguirà un modello integrato che partirà dalla realizzazione di una ricerca originale, proseguirà con il confronto tra gli stakeholder coinvolti e troverà il proprio momento di sintesi attraverso eventi e un articolato sistema di contenuti editoriali.

Cinque le piattaforme tematiche individuate: Italia chiama Bruxelles, dedicata al dialogo tra il sistema produttivo italiano e le istituzioni europee; Dialoghi Intergenerazionali; Le grandi sfide dell'Italia di oggi (e domani); Attrattività Italia – I Territori, focalizzata sulla capacità delle Regioni di attrarre investimenti e competenze; e FuturCities, laboratorio dedicato al futuro delle città e dei sistemi territoriali.

Tra i progetti già avviati nel 2026 figurano DisclAImer – Our Digital Sovereignty, ospitato al Parlamento Europeo di Bruxelles e dedicato alla sovranità digitale europea, Oltre le pensioni. Le sfide del Welfare di domani, promosso con INPS e Orizzonte Italia, e Attrattività Italia | Calabria, dedicato alla valorizzazione delle opportunità di investimento del territorio.

«La nuova partnership con SWG conferma l'impegno di Corriere della Sera nel promuovere una cultura del confronto basata sull'approfondimento, sulla qualità dell'informazione e sull'ascolto dei diversi punti di vista», commenta Urbano Cairo, presidente e AD di RCS, aggiungendo che il progetto contribuirà a rafforzare il dialogo tra i principali attori della vita pubblica italiana ed europea.