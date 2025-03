Bruno Pizzul in uno spot Dazn del 2022

Bruno Pizzul, icona del giornalismo sportivo, si è spento all'età di 86 anni all'ospedale di Gorizia. Lo comunica l'Ansa. Nato a Udine l'8 marzo 1938, è stato per anni la voce ufficiale della Nazionale italiana, raccontando le partite degli Azzurri fino al 2002. Anche dopo aver lasciato la telecronaca, ha continuato a collaborare con diverse testate giornalistiche e a commentare il mondo del calcio e dello sport in generale. Negli ultimi anni si era stabilito nuovamente nel suo amato Friuli, dove ha mantenuto un forte legame con il territorio e ha curato una rubrica calcistica per il Messaggero Veneto.

Bruno Pizzul, una carriera a servizio dello sport

Pizzul ha attraversato diverse epoche del giornalismo sportivo, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. Entrato in Rai nel 1969, ha raccontato per 16 anni le gesta della Nazionale, accompagnando gli italiani in cinque Mondiali di calcio, dal 1986 al 2002. La sua voce ha scandito alcuni dei momenti più iconici della storia sportiva italiana, tra cui le indimenticabili "notti magiche" di Italia '90. Era stato inoltre la voce della tragedia allo stadio Heysel di Bruxelles nella finale della coppa dei campioni Juventus- Liverpool.

Una voce rimasta nella memoria anche nella pubblicità

Dopo la fine della sua carriera da telecronista, la voce di Bruno Pizzul ha continuato a vivere nella memoria degli italiani, anche grazie ad alcune campagne pubblicitarie di successo. Nel 2014, è stato protagonista di una serie di spot per Fiat insieme a Giovanni Trapattoni, con ambientazione brasiliana, in cui i due celebravano con ironia la passione per il calcio e le automobili italiane. La campagna era firmata dall'agenzia Leo Burnett.

Più recentemente, è stato testimonial per DAZN, con una serie di spot che riprendevano il suo storico stile di commento per promuovere la piattaforma di streaming sportivo. La campagna di DAZN, firmata dall'agenzia Dentsu Creative, ha sfruttato la sua voce inconfondibile per enfatizzare l'importanza delle emozioni nel calcio.

L'ultima collaborazione pubblicitaria di Pizzul risale al 2023, quando ha prestato la sua voce alla campagna social di MSC Crociere in occasione della collaborazione con il Napoli. Il concept della campagna, firmata dall'agenzia I Mille, giocava sull'idea che una vacanza con MSC, così come una partita del Napoli, merita di essere raccontata "minuto per minuto", richiamando il classico stile di telecronaca che lo ha reso celebre.

Con la sua scomparsa, l'Italia perde una delle voci più iconiche della tv e uno dei personaggi in assoluto più amati e celebrati del giornalismo sportivo.