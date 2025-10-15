Al via a Milano “Il Festival dello Spettacolo”: tre giorni dedicati a tv, cinema, musica e sport

Oltre 150 appuntamenti e grandi nomi dell’intrattenimento per la prima edizione dell’evento, con la partecipazione di Radio 105 e il patrocinio del Comune di Milano

Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre negli spazi del Superstudio Più di via Tortona 27 a Milano si terrà la prima edizione de Il Festival dello Spettacolo, l’evento interamente dedicato al mondo dell’intrattenimento in tutte le sue forme, dalla televisione al cinema, dalla musica allo sport, fino al food e ai contenuti per bambini.

Promosso con il patrocinio del Comune di Milano, il Festival proporrà oltre 150 appuntamenti tra talk, anteprime, showcase, masterclass e workshop, con la partecipazione di alcuni tra i volti più noti dello spettacolo italiano: Carlo Conti, Fiorello, Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Raoul Bova, Simona Ventura, Emma, Giorgia, Renato Zero, Il Volo e molti altri.

Durante le tre giornate non mancheranno momenti speciali, tra cui la consegna dei Telegatti, simbolo storico della televisione italiana.

Un palinsesto dedicato alle diverse anime dello spettacolo

Ogni giornata sarà articolata in più aree tematiche – The Stage, Sala Cinema e Serie, Casa Sorrisi, Zona Living, Area Food, Area Sport e Spazio Kids – con un programma che spazia dai talk con i protagonisti della tv alle anteprime cinematografiche, dagli incontri musicali ai laboratori dedicati ai più piccoli.

Partner, media e iniziative speciali

Radio 105 sarà partner ufficiale del Festival con un glassbox accanto al palco principale, da cui trasmetterà in diretta i suoi programmi e ospiterà incontri con gli artisti presenti alla manifestazione.

Tra i partner figurano anche SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Ticketmaster, piattaforma di ticketing ufficiale, oltre ai principali broadcaster italiani e internazionali: Rai, Mediaset, Sky, Netflix, Warner Bros. Discovery, Disney+, Rainbow e Medusa.

Gli sponsor dell’edizione 2025 sono Enel, Fastweb, Vodafone, Grotte di Frasassi, Ita Airways, Mutti e Kiko Milano.