"Camaiora&Friends": Roma unisce comunicazione e solidarietà per gli orfani dei Carabinieri

La quarta edizione dell’evento benefico, svoltasi il 3 dicembre nella Capitale, ha raccolto oltre 13.000 euro. Ecco chi ha partecipato all'evento

Protagonisti del giornalismo, della comunicazione, delle relazioni istituzionali e del public affairs hanno aderito numerosi alla quarta edizione della serata di beneficenza “Camaiora&Friends”, svoltasi mercoledì 3 dicembre a Roma nel cuore del quartiere Parioli in favore dell’Opera orfani Arma dei Carabinieri (ONAOMAC). L'evento è stato promosso dal Gruppo The Skill, realtà di riferimento nel panorama della comunicazione strategica e professionale.

Figure di rilievo del sistema mediatico e istituzionale hanno risposto all’appello di generosità lanciato, come da tradizione, dal CEO di The Skill Andrea Camaiora e dal generale Giuseppe Petrella: i direttori Rai Paolo Corsini e Francesco Giorgino, il vicedirettore del TG1 Angelo Polimeno Bottai, Fabrizio Ratiglia, vicedirettore di Giornale Radio Rai - Radio1, Virginia Piccolillo e Barbara Millucci del Corriere della Sera, il direttore di Affari Italiani Marco Scotti, la giornalista e volto televisivo Francesca Parisella, Pablo Rojas, giornalista Rai, Fabrizio Casinelli, direttore della comunicazione Rai, insieme a Walter Milan, portavoce del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, Gianmario Mariniello, portavoce del Ministro Calderone, l’a.d. di Bistoncini Partners Paola Perrotti e il direttore di Open Gate Andrea Morbelli.

Una presenza significativa anche dal mondo delle relazioni istituzionali, della comunicazione corporate e del public affairs: Davide Cilli (a.d. Nextitaly), Ylenia Berardi (Government and External Relations Director di Avio Aero), Roberta Acocella (Group Head of Internal Communications e Head of Communications Italy presso MBDA), Valeria Venuto (direttore Rapporti Istituzionali di Anas), Barbara Matera, Giovannantonio Macchiarola (Public Affairs, Communication and Brand di Enav), Milo Campagni (Orange Media Group), Francesca Coiana (responsabile public affairs Novo Nordisk), Diana Fabrizi (responsabile relazioni istituzionali ALIS), e Irina Maslenkova (Communication, Marketing & Fundraising Manager, Casa Ronald McDonald Italia ETS).

Tra gli altri ospiti anche molti rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale, sanitario e giuridico: il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il celebre penalista Michele Laforgia, il presidente dell’associazione delle aziende di aerospazio difesa e sicurezza Giuseppe Cossiga, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, la presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato Stefania Craxi, la sottosegretaria all’istruzione Paola Frassinetti, il presidente INPS Gabriele Fava e il presidente FASI Daniele Damele.

Presenti numerosi esponenti del mondo economico e delle professioni: gli amministratori delegati di Fintecna, Mario Valducci, di Nucleco, Fabrizio Scolamacchia, di Acquirente Unico, Giuseppe Moles, e di RSE, Franco Cotana, insieme al presidente di Fincantieri infrastrutture, Nuccio Altieri, e al presidente di Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli. Con loro la componente del Csm Isabella Bertolini, il magistrato Cosimo Ferri, gli avvocati Luca Bolognini, Antonio Bana, Sarah Bignazzi e Nicolò Bandera, e il presidente del circolo Antico Tiro a Volo Giorgio Averni.

Molti gli alti ufficiali presenti: i generali dei Carabinieri Salvatore Musso - alla guida dell’Opera Orfani Arma dei CC, e Giuseppe Petrella, tra i promotori dell’iniziativa, ma anche l’ammiraglio Fabio Agostini, comandante Interregionale Marittimo Centro e Capitale, il brigadiere generale Michele Minenna, il generale Fernando Giancotti e il generale Giorgio Cuzzelli.

Nutrita la rappresentanza delle associazioni di categoria, di aziende e professioni: Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia), Davide Rogai (Confindustria Albania), Domenico Giugni, Sauro Bellante, Augusto Fusco (Gemelli), Yazan Al Sahli (Paidea), Alessio Rossi (Imaco) e Andrea Corradino (Fondazione Carispezia).

“La serata ha raccolto oltre 13mila euro che saranno immediatamente destinati alle famiglie di questi servitori dello Stato che non vogliamo e non possiamo dimenticare”, hanno comunicato Andrea Camaiora e Giuseppe Petrella.