IV edizione di “Insieme per il Bene - Camaiora&Friends” a Roma per gli orfani dei Carabinieri

Ritorna per la sua quarta edizione "Insieme per il bene – Camaiora&Friends", l’iniziativa di solidarietà promossa dal Gruppo The Skill, che si terrà nella sua veste natalizia mercoledì 3 dicembre a Roma presso il ristorante Molto.

La raccolta di beneficenza della serata voluta da Andrea Camaiora (Ceo di The Skill) e dal generale dei Carabinieri, Giuseppe Petrella, sarà destinata agli orfani dell’Arma dei Carabinieri. La festa è organizzata in collaborazione con l’Opera nazionale orfani dei Carabinieri (Onaomac) guidata dai generali Ugo Zottin e Salvatore Musso.

Alla manifestazione – che sarà animata, tra le altre sorprese, dalla performance dell’attore comico Loris Fabiani, in arte Lunanzio - hanno offerto il loro patrocinio Sogin, Polis Avvocati Associati, Aiad, Ferrotramviaria spa, Cipierre elettronica, Aiop Lombardia, Airleg e il Circolo Antico Tiro a Volo.

“L’appuntamento - spiega Andrea Camaiora - si sta confermando come felice eccezione tra le serate più esclusive che animano la Capitale. Protagonisti delle istituzioni, del mondo delle grandi aziende di Stato e delle imprese private, delle professioni e dell’informazione si ritrovano a centinaia non solo e non tanto per una vuota e banale occasione di mero networking, ma con una finalità sempre nobile, di raccolta benefica, appunto ‘Insieme per il Bene’, che ne è diventata la cifra distintiva. Il successo crescente ci ha spinto a ‘raddoppiarla’ durante l’anno con un’edizione invernale al ristorante Molto di Parioli e una estiva al Circolo Antico Tiro a Volo".

"Questa edizione – prosegue Camaiora - assume un valore ancor più profondo e condiviso a meno di due mesi dalla strage di Castel D’Azzano, in cui hanno perso la vita tre carabinieri: la più grave tragedia per l’Arma dai giorni dell’attentato di Nassiriya. È ancora viva negli occhi di tutti noi l’immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto accanto ai familiari, ai funerali di Stato a Padova del Luogotenente Carica Speciale, Marco Piffari, del Carabiniere Scelto, Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale, Valerio Daprà. Un dolore collettivo che rende ancor più sentita la missione della serata: sostenere chi resta, i figli di chi ha servito il Paese fino all’estremo sacrificio”.