Adecco conquista la League of Brands 2025, il format esport firmato Accenture Song G4M1NG Studio

Una stagione da record per la League of Brands 2025, il format esport di corporate engagement firmato Accenture Song G4M1NG Studio, e realizzato in partnership con PG Esports e DNSTY.

Il torneo ha visto competere sul videogioco multiplayer “Fall Guys” i gaming team di TIM, LG Electronics, G-FAM by Geolier, Leroy Merlin, FiberCop, Fanpage.it, Coop Lombardia (eliminati durante la prima fase) e Como 1907, Adecco, 1864 - Team dipendenti Birra Peroni ed Open Fiber (campione dell’edizione 2024), arrivati in finale.

Il torneo si è disputato su tre livelli: creazione di un community gaming interna alle aziende partecipanti e sviluppo di un torneo per identificare i tre campioni che rappresenteranno il brand nel team esport ufficiale; torneo online di "Fall Guys", trasmesso in streaming su Twitch il 20 novembre, con ascolti record per il canale, che ha decretato i quattro brand vincitori in finale; finalissima sul palco del Gillette Labs Stage, all’interno di una Milan Games Week & Cartoomics da record con oltre 130.000 visitatori, e in diretta streaming su Twitch.

Ecco la classifica finale:

Adecco Open Fiber Como 1907 1864 - Team dipendenti Birra Peroni

I tre campioni del team Adecco si sono anche aggiudicati un soggiorno all-inclusive alle Maldive, presso l’Alimathà Resort by Nakai Resorts.

A guidare questa edizione del torneo, un dream team che riunisce i leader in Italia nel Gaming & eSport: Accenture Song G4M1NG Studio, PG Esports e DNSTY. League of Brands si conferma un format innovativo capace di utilizzare il gaming per coinvolgere e motivare i dipendenti, rafforzare il senso di appartenenza, creare community interne attive e inclusive e aumentare l’attrattività dei brand verso nuovi talenti. È anche una potente piattaforma di intrattenimento e comunicazione per portare le aziende nel mondo del gaming, che in Italia conta 14 milioni di active players.

Le dichiarazioni dei partecipanti

“The League of Brands has been one of those rare projects that’s both fun and genuinely meaningful. From our internal tournament to choose Como’s representative, to the head-to-head battles with other companies, and an intense Final Four at Milan Games Week, it brought out the best kind of competition. More than anything, it was a powerful team-building experience and the perfect way to launch the Como Gaming Club”, ha commentato Ryan Shelton, Chief Revenue Officer Como 1907.

“Avere una connessione 100% in fibra (FTTH) è fondamentale anche per il mondo del gaming, permettendo a chi vuole divertirsi e ai professionisti degli E-sport di giocare e competere con la migliore connessione disponibile (ultraveloce, a bassissima latenza e senza interruzioni anche con più dispositivi connessi)”, ha affermato Domenico Dichiarante, Responsabile Marketing Residenziale di Open Fiber, campione uscente dell’edizione 2024. “In quanto attori fondamentali del processo di digitalizzazione del Paese attraverso la fibra ottica, siamo contenti di aver partecipato per il secondo anno consecutivo alla League of Brands, format esclusivo e innovativo che unisce gaming, intrattenimento e spirito di squadra aziendale È un’ottima occasione per conoscere nuove realtà e tifare per i nostri gamer di Open Fiber che hanno avuto l’opportunità di calarsi nel mondo del gaming durante un appuntamento così iconico come la Milan Games Week".

“Ringrazio Accenture Song per averci coinvolti e accompagnati in questa iniziativa! La “League of Brands” ci ha dato l’opportunità di scoprire modi nuovi per coinvolgere le nostre persone, creando momenti di condivisione autentica. Vedere colleghe e colleghi fare squadra, collaborare e divertirsi insieme, al di là del lavoro di ogni giorno, ci ha ricordato ancora una volta come il vero valore di un’azienda sono le relazioni e la passione che unisce chi ne fa parte”, ha spiegato Gianluca Di Gioia, Direttore HR Birra Peroni.

“Come Adecco, siamo entusiasti di supportare iniziative legate al mondo del gaming poiché rappresentano un'opportunità unica per connetterci con le nuove generazioni, e crediamo che iniziative come League of Brands siano in grado di connettere e coinvolgere le nostre persone, creando nuove opportunità per fare squadra e potenziare le proprie skill. Grazie al gaming, i candidati e i talenti che coltiviamo in azienda si mettono in gioco e sviluppano competenze chiave come problem solving e lavoro di squadra, essenziali nel contesto professionale. Oggi vediamo come il gaming sia diventato anche un vero alleato per il futuro del mondo del lavoro, grazie all'integrazione di queste dinamiche anche nei processi di selezione, consentendo approcci innovativi e sempre più coinvolgenti”, ha detto Virginia Stagni, Chief Marketing Officer & Country Head of Communications, The Adecco Group Italy, vincitore della League of Brands 2025.

League of Brands 2026 parte da oggi con le pre-iscrizioni. Qui tutte le informazioni.