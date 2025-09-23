Il Festival dello Spettacolo debutta a Milano dal 24 al 26 ottobre: ecco cast, palinsesto e partner

Musica, cinema, televisione, serie, sport, food, kids in un palinsesto no stop di attività per tutte le età: è Il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell'intrattenimento. A Milano, da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, lungo tutto il fine settimana, Il Festival dello Spettacolo animerà il SuperstudioPiù di via Tortona 27 con tre giorni ricchi di anteprime cinematografiche e televisive, showcase, talk, meet & greet, masterclass, workshop e secret show, dalle 10 del mattino a mezzanotte.

Nato da un’idea di TV Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo, Il Festival dello Spettacolo offrirà ogni giorno un palinsesto continuo di appuntamenti con gli artisti e i personaggi più amati dal grande pubblico ed è pensato per interessare e coinvolgere tutti: famiglie, bambini, Gen Z, appassionati di musica, tv, cinema, sport e professionisti del settore. Tre giorni in cui ogni incontro sarà fuori dall’ordinario: i talent saranno protagonisti di experience interattive con il pubblico, tra giochi e situazioni inedite che ribalteranno i ruoli “tradizionali”, per dare vita a momenti di spettacolo irripetibili. Per questo, Il Festival dello Spettacolo si presenta come un evento mai visto prima, assolutamente da non perdere.

Sono oltre 150 i protagonisti che renderanno unici i tre giorni di Festival con un cast in continuo aggiornamento (consultabile su ilfestivaldellospettacolo.it). Dal mondo della tv arriveranno: Carlo Conti, Gerry Scotti, Fiorello, Fabio Fazio, Antonella Clerici, Simona Ventura, Stefano De Martino, Michelle Hunziker, Lorella Cuccarini, Francesca Fagnani, Beatrice Arnera, Francesca Barra, Serena Bortone, Fabio Caressa, Francesca Chillemi, Marco D’Amore, Nunzia De Girolamo, Paolo Del Debbio, Salvatore Esposito, Barbara Foria, Nino Frassica, Roberto Giacobbo, Max Giusti, Bianca Guaccero, Pino Insegno, Marco Liorni, Gianluigi Nuzzi, Nuzzo e Di Biase, Giorgio Panariello, Benedetta Parodi, Pio e Amedeo, Elena Sofia Ricci. Oltre al cast al completo di Bake Off Italia - Dolci in Forno, saranno al Festival gli immobiliaristi più famosi d’Italia di Casa a Prima Vista (con i volti delle edizioni di Roma, Milano e Toscana), gli attori della fiction Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole, I Cesaroni con Claudio Amendola e Lucia Ocone, gli agenti di Call My Agent 3 con Maurizio Lastrico, Sara Drago, Michele Di Mauro e i protagonisti della serie Nord Sud Ovest Est. La Leggendaria Storia degli 883 Matteo Giuggioli e Elia Nuzzolo.

Il cinema sarà protagonista con Stefano Accorsi, Aldo, Giovanni e Giacomo, Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Carlo Degli Esposti, Claudia Gerini, Marco Giallini e Virginia Raffaele. Anche l'étoile Roberto Bolle prenderà parte al Festival dello Spettacolo. Per gli appassionati della lettura, ci saranno gli incontri con autori come Gianumberto Accinelli, Teresa Ciabatti, Sandrone Dazieri, Maurizio de Giovanni, Raffaele Morelli, Lorenzo Luporini e Hazel Riley. Il Festival vedrà inoltre la partecipazione di Benedetta Rossi. E, ancora, dal mondo del web, Paolo Camilli e Simon & The Stars.

Non mancheranno i grandi narratori dello sport, tra cui il Direttore di Sky Sport Federico Ferri, Gaia Accoto, Eleonora Cottarelli, Andrea Lucchetta, Giorgia Rossi, Flavio Tranquillo e i conduttori di Calciomercato L’Originale Alessandro Bonan, Fayna e Gianluca Di Marzio. E poi i segreti della telecronaca con Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e la storia de La Domenica Sportiva con Ciccio Graziani, Paolo Petrecca, Simona Rolandi, Paolo Maggioni e Marco Lollobrigida.

Dal mondo food, gli amati volti di Food Network, tra cui Ruben Bondì, Damiano Carrara, Tommaso Foglia, Ernst Knam, Roberto Valbuzzi, Renato Ardovino, Giusi Battaglia, Luca Pappagallo, Davide Nanni e Luca Terni. Inoltre, gli chef e creator di Zenzero Talent Agency, tra cui Rosy Chin, Lulù Gargari, Lucake, Daniele Rossi e Dany Resconi. Per i piccoli ci saranno Carolina Benvenga, Cristina D’Avena, la musica dello Zecchino d’Oro, il magico mondo di Rainbow con Winx Club, 44 Gatti e Mermaid Magic, il colorato universo de Il mondo di Marmò, il nuovo format targato Warner Music Italy, Pera Toons e anche i Dinsieme.

«Il Festival nasce da un’intuizione maturata a partire dal nostro lavoro quotidiano», ha detto Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni. «Da sempre Sorrisi si propone come ponte tra il pubblico e gli artisti più amati, raccontando lo spettacolo non solo per ciò che appare in scena ma anche per ciò che accade dietro le quinte. Con questi tre giorni di appuntamenti vogliamo dare forma concreta a questa missione: offrire a tutti l’occasione di incontrare i protagonisti e vivere un’esperienza in prima persona, grazie a show e incontri esclusivi. Un Festival pensato per tutte le generazioni, capace di unire pubblico di età diverse attorno alla stessa grande passione per lo spettacolo».

La partnership con Radio 105

La musica sarà un’altra grande protagonista del Festival dello Spettacolo grazie alla collaborazione con Radio 105, radio partner ufficiale. Radio 105 sarà presente per tutti i 3 giorni della manifestazione con un glassbox accanto al main stage dove si terranno le dirette live dei programmi più seguiti: da 105 Friends con Tony & Ross a 105 Take Away con Daniele Battaglia e Camilla Ghini e ancora 105 Music & Cars con Dario Spada e Fabiola, Tutto Bene a 105 con Linda Pani, Dario Micolani ed Edoardo Mecca, 105 Village con Manola Moslehi e infine 105 Après-ski, il nuovo programma con Niccolò Torielli. Oltre ai programmi ci saranno interviste, meet & greet e showcase con grandi nomi della scena musicale italiana: Alfa, Alessio Bernabei, Orietta Berti, Boro, Cioffi, Clementino, Gigi D’Alessio, Danti, Ele A, El Ma, Enula, Leo Gassmann, Gemelli Diversi, Grelmos, I Desideri, Irama, Kaput, Levante, Ludwig, Tony Maiello, Cristiano Malgioglio, Petit, Stefano Pitasi, Rettore, Fabio Rovazzi, The Kolors, Sarah Toscano, Venerus, Yosef & Mydrama, Iva Zanicchi e molti altri. Per concludere le tre giornate di Festival, il dj set di 105 Discomania.

«Abbiamo accolto subito con caloroso entusiasmo l’invito di Mondadori a prendere parte alla prima edizione di un festival che coinvolge così da vicino il nostro mondo», ha spiegato Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di RadioMediaset. «E abbiamo scelto di farlo con Radio 105, l’emittente che all’interno del Gruppo fa dell’incontro con il proprio pubblico e del presidio del territorio uno dei punti di maggiore forza. Cerchiamo da sempre di offrire ai nostri ascoltatori esperienze esclusive e anche in questo caso porteremo al Festival dello Spettacolo i nostri talent che trasmetteranno in diretta da uno studio mobile studiato per l’occasione, interagendo con il pubblico e con tanti artisti musicali che a Radio 105 sono di casa”.

Il progetto Sorrisi in Condotta

In occasione del Festival dello Spettacolo, debutta Sorrisi in Condotta, il nuovo progetto annuale di Sorrisi che accende i riflettori sui talenti emergenti più promettenti della scena musicale italiana. Un mese di contenuti esclusivi sui social: foto, video, interviste e le interrogazioni... con un professore d'eccezione: il creator Silvestro Baffo. Cinque storie, cinque sound diversi su cui puntare nel 2026: Luk3, Mimì, Nox, SillyElly e Yaraki (protagonisti anche della prima cover digitale di Sorrisi, uscita il 18 settembre). Voci di una nuova generazione unite dalla stessa passione, che si raccontano tra sogni, sacrifici, gavetta e quell’amore per la musica che li spinge a guardare al futuro. Per celebrare il progetto e la prima cover digitale in collaborazione con Warner Music Italy, l'intera classe di Sorrisi in Condotta si esibirà al Festival dello Spettacolo venerdì 24 ottobre. Host dell’evento sarà Silvestro Baffo.

Gli spazi del Festival e i biglietti d’ingresso

Il Festival dello Spettacolo si svolgerà negli spazi Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano: 10.000 mq, completamente dedicati alla manifestazione, con aree specifiche per tutte le anime che compongono il mondo dell’intrattenimento. TV Sorrisi e Canzoni sarà presente al Festival dello Spettacolo con Casa Sorrisi: qui la redazione commenterà i momenti più salienti della manifestazione e aggiornerà in tempo reale i propri follower attraverso numerosi contenuti social e digitali. Inoltre, sarà il palcoscenico di un palinsesto fitto di esclusive legate a tutte le anime dello spettacolo e della premiazione del Vertical Music Contest, progetto multimediale, realizzato in collaborazione con Interproject, pensato per dare la possibilità ad artisti emergenti di far conoscere le proprie canzoni inedite attraverso video verticali, il formato dei social network. In giuria: Assomusica, Ada Music, divisione di Warner Music Italy, che offrirà il contratto di distribuzione al singolo inedito vincitore, FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana e Milano Music Week.

Sarà possibile accedere al Festival dello Spettacolo acquistando i biglietti su Ticketmaster, partner unico di ticketing ufficiale dell’evento. L’ingresso al Festival sarà a pagamento, con entrata libera per i bambini fino a 3 anni e biglietto ridotto per i bambini fino a 8 anni. I ticket disponibili sono:

Biglietto Full Day, valido dalle 10:00 a mezzanotte, consente di partecipare a tutte le esperienze della giornata, comprese anteprime cinematografiche e televisive, incontri con i cast, talk, workshop, masterclass, show cooking e secret show musicali (alcuni appuntamenti avranno accesso libero fino ad esaurimento posti, per altri si dovrà registrarsi sempre sul sito ufficiale del Festival).

Abbonamento 3 giorni, anch’esso valido dalle 10:00 a mezzanotte, offre invece la possibilità di vivere l’intero Festival con accesso completo a tutti gli appuntamenti previsti per tutti i 3 giorni di evento.

I partner del Festival dello Spettacolo

Radio Partner del progetto è Radio 105, che seguirà il festival live con una postazione dedicata a fianco del main stage. Durante i 3 giorni di evento si terranno interviste, meet & greet e dirette radiofoniche, showcase con ospiti a sorpresa, garantendo così un’esperienza completa e immersiva nel mondo della musica per tutti i partecipanti. SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Ticketmaster sono partner di questo grande progetto che coinvolge tutti i principali broadcaster del mondo della TV, del cinema, delle piattaforme streaming e della musica: RAI, Mediaset, Sky, Netflix, Warner Bros. Discovery, Medusa, Rainbow e Zero Distribution e molti altri.

Le tre giornate de Il Festival dello Spettacolo saranno raccontate su TikTok, Official Entertainment Partner. Il profilo TikTok di TV Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) ospiterà un racconto esclusivo e inedito del Festival e del suo dietro le quinte, offrendo alla community la possibilità di seguire tutto l’evento da un punto di vista unico e privilegiato. Proseguendo l’alleanza con TV Sorrisi e Canzoni inaugurata in occasione del Festival di Sanremo 2025, ActionAid sarà charity partner ufficiale della prima edizione del Festival dello Spettacolo, per accendere i riflettori sul diritto all’istruzione delle bambine, affinché - ovunque nascano - possano realizzare i propri sogni e avere una vita dignitosa e libera da ogni forma di violenza. Il Festival dello Spettacolo gode del patrocinio del Comune di Milano grazie all’importanza e al valore culturale per la città.