Continua il trend positivo di crescita dell'audience online tra il 12 e il 18 ottobre 2020, secondo i dati relativi ai siti iscritti alla rilevazione Audiweb Week.

Generale crescita dell'audience online. Corriere della Sera è il sito più letto

Nella settimana presa in considerazione si riscontra un incremento generale dell’audience online, segno di una totale e completa ripresa di tutte le attività ordinarie, dal lavoro alla scuola, dai palinsesti televisivi allo sport e alle attività di vario interesse, in un anno che sta procedendo con molteplici particolarità e atipicità.

Rispetto alla settimana tra il 14 e il 20 settembre 2020, infatti, gran parte dei brand iscritti alla rilevazione che offrono contenuti di attualità, oppure i siti sportivi, i femminili e i broadcaster online, registrano variazioni positive.

Inoltre in questo periodo e, nel caso specifico in questa settimana, ritornano con maggiore rilevanza i temi relativi alla crescita dei contagi da Covid-19, così come il susseguirsi di nuove misure governative di contenimento che richiamano l’interesse degli utenti verso le news online, agendo positivamente su alcune variazioni che si registrano rispetto alla settimana tra il 14 e il 20 settembre.

Venendo ai brand, il primo sito di news più letto è il Corriere della Sera con 15,7 milioni di utenti unici (Il Corriere risulta anche essere il sito più letto, avendo superato Il Meteo) seguito da TgCom24, con 13,2 milioni, e La Repubblica, con 13,1 milioni.

Video: crescono i siti di attualità, cronaca e costume

Passando ai dati dell’audience online dei contenuti video degli editori iscritti, il trend positivo riguarda le entità che hanno proposto contenuti di attualità, cronaca e costume e approfondimenti dedicati alle scelte governative in merito alle restrizioni in corso.

Tra i brand in prima posizione si trova Fanpage.it, con 7,2 milioni di utenti unici, seguito da TgCom con 4,4 milioni e Mediaset Play con 3 milioni.

