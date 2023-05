Yam112003 firma la campagna di lancio di Philadelphia Vegetale

Una campagna di comunicazione digital, attività nei punti vendita e un evento firmati dall’agenzia Yam112003 accompagnano il lancio sul mercato italiano di Philadelphia Vegetale, la prima referenza vegana del brand del gruppo Mondelēz International.

A base di mandorla e avena, il nuovo Philadelfia Vegetale punta a intercettare le esigenze emergenti dei consumatori (la varianti plant-based sono acquistate regolarmente da un italiano su due) senza rinunciare alla cremosità dell’iconico Philadelphia Original.

Oltre a un evento di lancio nella cornice di Villa Necchi Campiglio a Milano, per presentare al pubblico la novità Mondelēz e Yam112003 hanno studiato un piano di comunicazione focalizzato sui canali digital del marchio (Instagram, Facebook e TikTok) e che prevede il coinvolgimento di una squadra di 16 influencers e 4 food creators.

Da giugno, inoltre, i punti vendita della Grande Distribuzione Moderna si animeranno con materiali ad hoc e con giornate dedicate alla degustazione di Philadelphia Vegetale.

Per celebrare il lancio della nuova referenza, inoltre Philadelphia si impegna a lasciare un’impronta positiva sul territorio italiano in chiave di. Grazie alla, il brand ha deciso di realizzare il proprio, composto dapresenti in 4 realtà agricole locali distribuite in Sicilia, Sardegna e Puglia, contribuendo così all’assorbimento di circa 34.000 Kg di CO2 all’anno.