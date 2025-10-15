IDM Alto Adige: campagna pubblicitaria in 3 fasi per la sponsorizzazione di Milano Cortina 2026

Firma FCB Partners. Il planning, gestito da Phd, coinvolge digital, ctv e stampa. On air il primo flight

IDM Alto Adige, il facilitatore dello sviluppo economico in Alto Adige, è sponsor delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, portando ad Anterselva - casa del biathlon - i sapori altoatesini con i prodotti Formaggio Stelvio DOP, Mela Alto Adige IGP, Speck Alto Adige IGP, Schüttelbrot Alto Adige IGP e Vini Alto Adige DOC.

Con questa sponsorship, l’Alto Adige porta l’identità enogastronomica del territorio e i suoi cinque Consorzi sul palcoscenico globale dei Giochi. Per la prima volta nella storia dello sport, dall’8 al 21 febbraio 2026 Anterselva - già patria del biathlon - sarà territorio Olimpico. Qui si svolgeranno alcune competizioni ufficiali, offrendo un’occasione speciale per presentare l’autenticità e la qualità dei prodotti altoatesini in un contesto d’eccezione.

“Con questa partnership, l’Alto Adige conferma il proprio ruolo di territorio protagonista all’interno di un evento sportivo internazionale senza precedenti – commenta Thomas Fill, Director Agrar IDM Alto Adige -. Portiamo ai Giochi non solo cinque prodotti certificati, ma un’identità e un’eredità che nasce da tradizioni autentiche e qualità riconoscibile. Anterselva rappresenta perfettamente tutto questo: Milano Cortina 2026 è l’occasione per condividere con il mondo l’eccellenza che quotidianamente custodiamo”.

A supporto della sponsorizzazione delle Olimpiadi, IDM Alto Adige ha predisposto una campagna pubblicitaria, come ci aveva già anticipato Fill qualche mese fa in questa intervista. La campagna è attualmente on air con un primo flight, a cui si aggiungeranno altri due momenti di pianificazione a gennaio e febbraio.

La campagna, che spinge sui concetti di gusto ed eccellenza, mostrando le specialità di prima qualità del territorio, porta la firma di FCB Partners.

Il media planning, gestito da Phd, coinvolge digital, connected tv e testate cartacee lifestyle e food trade.