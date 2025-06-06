Il Latte Alto Adige lancia il suo primo spot nazionale con la firma di FCB Partners. Budget adv di oltre 2 milioni di euro

Il video, che racconta il gusto dei prodotti e la responsabilità della filiera, è promosso da Federazione Latterie Alto Adige e IDM. Quest’ultima, intanto, prepara una campagna dedicata alle Olimpiadi

Con 4000 masi di montagna a conduzione familiare tra gli 800 e i 2000 metri di altitudine, con circa 15 mucche per stalla, e 1500 malghe gestite, l’industria latto-casearia dell’Alto Adige è un’eccellenza italiana, garantita dal Marchio di Qualità Alto Adige. Un modello cooperativo che assicura prezzi equi per le famiglie contadine e preserva il valore aggiunto locale. Tra le principali latterie troviamo Mila - Latte Montagna Alto Adige, Primi - Centro Latte Bressanone, Latteria Vipiteno, Latteria Merano e Latteria Tre Cime, molte delle quali distribuiscono i loro prodotti a livello nazionale.

Oggi, per la prima volta, il latte con Marchio di Qualità Alto Adige/Südtirol è protagonista di una campagna televisiva nazionale, pensata per raccontare al grande pubblico ciò che rende davvero speciale questo prodotto e i suoi derivati: il suo gusto inconfondibile, l’origine e il lavoro quotidiano di una filiera responsabile, radicata nei piccoli masi di montagna. La campagna, che è stata presentata alla stampa oggi 11 settembre a Milano, è promossa dalla Federazione Latterie Alto Adige, che riunisce le latterie del territorio, e da IDM Sudtirol, facilitatore dello sviluppo economico in Alto Adige.

“È un momento storico per il nostro comparto: abbiamo l’opportunità di raccontare il gusto autentico, la qualità eccellente e, soprattutto, i valori che stanno dietro ai nostri prodotti - commenta Annemarie Kaser, Direttrice della Federazione Latterie Alto Adige -. Al centro ci sono le nostre contadine e i nostri contadini, donne e uomini che con passione lavorano ogni giorno in un territorio straordinario ma anche impegnativo. Qui nulla è artificiale: tutto è vero, vissuto, autentico. Il legame con la terra è profondo e radicato: una terra che viene sempre custodita e curata con amore, pensando al futuro dei figli e dei nipoti. Siamo profondamente emozionati e orgogliosi di poter mostrare per la prima volta in tutta Italia, attraverso uno spot televisivo, ciò che rende unico il nostro Latte Alto Adige”.

La campagna, sviluppata a partire da una ricerca nazionale di mercato condotta nel 2024, ha visto il coinvolgimento dell’agenzia FCB Partners per la parte creativa e di PHD per il media, entrambi partner di riferimento di IDM a seguito di una gara lo scorso anno. La produzione dello spot porta invece la firma di BedeschiFilm, vincitrice di un’apposita gara.

Lo spot, diretto dal regista Paolo Monico, ruota attorno al concetto di “significato e responsabilità”: scegliere infatti un prodotto lattiero-caseario dell’Alto Adige significa scegliere non solo gusto e qualità, ma anche una storia vera, fatta di piccoli masi di montagna a conduzione familiare, di cura per gli animali, di rispetto per la natura e di sostegno a una comunità coesa. Ecco perché, oltre ad essere buoni da gustare, i prodotti lattiero-caseari dell’Alto Adige sono buoni per davvero - proprio come recita la campagna.

Il video racconta tutto il buono che sta dietro ad ogni prodotto: una serie di momenti in cui diverse persone sono impegnate nei vari aspetti del loro lavoro quotidiano. Ogni azione sottolinea la bontà della loro passione, della loro cura per gli animali e del paesaggio. Una bontà che si somma a quella degli elementi naturali che li circondano e che contribuiscono alla bontà del latte e dei prodotti lattiero-caseari a Marchio Qualità Alto Adige/Südtirol. Il racconto si chiude con un/una consumatore/consumatrice che assaggia uno dei prodotti delle latterie protagoniste della campagna – Mila, Vipiteno e Brimi – ed esclama con un sorriso: “Mmmh... Buono!”. A spiegare perché è buono per davvero, ci pensa il voice over, che accompagna ogni scena raccontando le ragioni di questa bontà.

“Con ‘Buono per davvero’ abbiamo voluto racchiudere tutti gli elementi che compongono la filiera produttiva che rende il Latte Alto Adige così speciale – racconta Andrea Guzzetti, Executive producer FCB Partners -. Una bontà che si percepisce innanzitutto al palato, nei prodotti delle marche protagoniste di questo spot e che noi consumatori possiamo riconoscere e scegliere ogni giorno sugli scaffali dei supermercati. Proprio per questo abbiamo deciso di raccontare anche ciò che non si vede a occhio nudo: il valore del lavoro che sta dietro ogni prodotto. Un approccio produttivo autenticamente buono — per il territorio, per il benessere degli animali e per il lavoro umano, nel pieno rispetto delle tradizioni. Solo così abbiamo potuto legare al Latte Alto Adige un reale differenziale qualitativo rispetto alla concorrenza. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza il sapere e la cultura della Federazione Latterie Alto Adige, di IDM, Mila, Brimi e Vipiteno, che ringrazio per il lavoro fatto insieme”.

“Lavorare su questo progetto non è stato solo un piacere immenso, ma anche un’esperienza gratificante dal punto di vista strettamente personale – racconta invece il regista Paolo Monico -. Ben prima di diventare un regista, infatti, sono stato un appassionato di montagna e l’amore che nutro per la comunità e le terre del Südtirol ha per me radici ‘an- tiche’: è proprio qui che ho passato le mie vacanze più belle, con la mia famiglia e i miei figli. Dirigere una campagna per delle terre che amo così tanto è stato quindi un onore e un privilegio. Spero quindi che le immagini che abbiamo girato comunichino questo amore e questa passione”.

La campagna si compone di due parti: la prima, di 20 secondi, è dedicata interamente al settore lattiero-caseario altoatesino e al Marchio di Qualità Alto Adige/Südtirol, la seconda invece, di 10 secondi, è dedicata ai vari prodotti delle latterie coinvolte (Mila, Brimi e Vipiteno).

La pianificazione prevede sette settimane consecutive di on air tra settembre e ottobre 2025, a partire da questa domenica, con presenza sulle principali emittenti TV e su piattaforme CTV. Sono previsti ulteriori flight anche nella primavera e nell’autunno del 2026, «anno in cui ai brand partecipanti potrebbe aggiungersi anche Merano, e in cui oltre al planning televisivo e CTV, stiamo valutando anche l’utilizzo della stampa. L'intezione è quella di una campagna a lungo termine, diciamo per i prossimi tre anni», ha dichiarato a Engage Annemarie Kaser a margine della presentazione.

Una campagna importante, dunque, a cui andrebbe un budget tra i 2 e i 3 milioni di euro, e che è solo il punto di inizio di mesi di intensa comunicazione per il territorio altoatesino, come ha confermato a Engage Thomas Fill, Director Agrar di IDM: «Attualmente siamo impegnati con una campagna pubblicitaria di creatività internazionale che promuove l’Alto Adige come regione di innovazione. Poi ci sarà questa campagna del Latte Alto Adige, e poi, a ottobre, sarà la volta della promozione dello speck, con una campagna curata da Grey. Infine, a novembre, promuoveremo la nostra sponsorizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: faremo una campagna pubblicitaria dedicata in cui racconteremo il legame tra alcune delle nostre eccellenze casearie e gastronomiche e le Olimpiadi». Per questa campagna è in valutazione anche l'utilizzo della tv.

