Torna il Festival di Sanremo e torna anche l’abbinata tra Spotify e l’agenzia pubblicitaria Dentsu Creative Italy, che negli ultimi anni ha sempre animato i break commerciali della manifestazione canora con spot di grande originalità. Dopo gli annunci “c’è chi ascolta Sanremo e chi mente” con Tony Effe nel 2022 e “Sanremo non finisce mai” nel 2023, quest’anno ecco quindi lo spot “Ascolta la playlist di Sanremo. Responsabilmente”, che adotta un approccio ancora più divertente e playful.

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT DI SANREMO 2024

In questa intervista, Ester Gazzano di Spotify ci ha illustrato nel dettaglio le tante iniziative organizzate attorno a Sanremo da Spotify, vero e proprio “evento globale” per la piattaforma. In questo articolo invece aggiungiamo qualche dettaglio in più sullo spot, grazie alle informazioni condivise dall’agenzia pubblicitaria di cui è Chief Creative Officer Riccardo Fregoso.

Spotify, a Sanremo con uno spot carico di ironia

“Siamo molto orgogliosi di tornare a Sanremo con uno dei brand più attesi ai break del Festival” di Sanremo, commenta Fregoso. “Penso sia sempre una bella sfida riuscire a distinguersi ed essere rilevanti su un palco così ambito dalle marche. Con questa campagna vogliamo continuare quel percorso iniziato qualche anno fa, un percorso che ha portato Spotify, con la sua ironia e la sua capacità di creare conversazione, a diventare sempre più parte integrante del Festival”.

Nella nuova campagna, declinata su TV, social e digital, regna sovrano l’amore incontrollabile per Sanremo. Un amore che da anni Spotify alimenta tramite la sua playlist ufficiale e che, con il passare del tempo, ha reso i suoi ascoltatori così affezionati da essere diventati quasi “Sanremo-dipendenti”.

Da questo concetto di passione irrefrenabile è nata l’idea di Dentsu Creative “Ascolta la playlist di Sanremo. Responsabilmente”. Una piattaforma che racconta tutti i possibili (e comici) “effetti collaterali” che potrebbe causare un ascolto prolungato della playlist.

La campagna si compone di due spot TV e un soggetto destinato al digital. Tre storie, tre personaggi e tre generazioni diverse, legate dallo stesso istintivo e incontrollabile amore per Sanremo. Li vediamo vivere la loro quotidianità, così tanto immersi nell’ascolto della canzone “Ciao ciao” de La Rappresentante di Lista da lasciarsi trascinare, anche fin troppo. Qui sotto, il soggetto “Auto”.

Non solo TV: la campagna sui mezzi digitali

Dentsu Creative amplifica la campagna anche su Instagram e TikTok grazie all’attivazione di una squad di creators pronti a far vivere in modo personale e creativo il concept. Perdersi nell’ascolto della playlist Sanremo 2024 di Spotify diventa dunque il leitmotiv che lega un’intera community, arricchendo i social di situazioni divertenti in cui tutti noi possiamo riconoscerci. L’ascolto responsabile continua anche sugli altri canali amati dagli italiani, partendo dal nuovo arrivato Threads fino a toccare Facebook, X e video advertising su YouTube.

La produzione è stata curata da Dentsu Creative Studios con la regia di Marco Santi, mentre la pianificazione media è di Universal McCann Italia.

Sanremo 2024, chi fa lavorato alla campagna di Spotify

Ecco un elenco di professionisti che hanno lavorato alla nuova campagna pubblicitaria di Spotify per Sanremo. I credits:

Dentsu Creative team

CEO & Chairman: Emanuele Nenna

Chief Creative Officer: Riccardo Fregoso

Executive Creative Directors: Giulio Frittaion, Maurizio Tozzini

Creative Directors: Gianluca Nucaro, Stefano Tunno

Creative Progress Director: Antonella Vicari

Art Directors: Anna Maimeri, Jonathan Fecola

Copywriters: Amina Marta Gatti, Agnese Bernaus

Head of Social: Fabrizio Stoppa

Content Manager: Luca Nebbioli

Art Director Social Campaign: Federica Sciuto

Copywriter Social Campaign: Luisa Castiglione

Content Specialist: Zoe Esposito

Content Editors: Flavia Calabria, Martina Panebianco

Motion Graphic Designers: Nicolò Frontini, Silvia Sciotta, Petra Generali

Digital Designer: Stefano Salvadori

Chief Strategy Director: Niccolò Rigo

Strategy Lead: Corinna Bonfanti

Digital Strategist: Rosa Sirico

Strategist: Massimiliano Tarizzo

Client Service Director: Federica De Paoli

Client Supervisor: Alessia Stefanutti

Client Manager: Claudia Spinelli

Client Executive: Filippo Giunti

Influencer Marketing Manager: Irene Smania

Influencer Marketing Specialist: Alessia Antonante

PR Manager: Alessandro Turchi

Production team