Spin Master porta Risiko in giro per il mondo con il progetto firmato da Alma e Sto Gran Tour

Quattro creator si sfideranno in un viaggio che li porterà ad attraversare alcuni dei territori più belli del pianeta, trasformando il gioco cult in realtà

Ha preso il via mercoledì 11 ottobre, più precisamente dalla Thailandia, quella che è stata definita come la più grande partita a Risiko! di sempre.

Un’esperienza che punta a trasformare il gioco cult in realtà: protagonisti di questa avventura Camihawke, Alice Venturi, Guglielmo Scilla e Claudio Di Biagio che si sfideranno in serrate e coinvolgenti partite sulla plancia più grande di sempre, il mondo, nel primo reality show social della storia del celebre gioco da tavolo.

I quattro concorrenti hanno raggiunto la prima tappa, Bangkok, dove riceveranno il primo obiettivo che darà il via a una serie di sfide. Partendo dalla capitale della Thailandia, con i suoi luoghi suggestivi tra storia e modernità, dal Tempio del Buddha sdraiato ai suoi celebri mercati, fino a Palazzo Reale e i grattacieli splendenti sulle rive del fiume Chao Praya, i quattro creator esploreranno alcuni dei territori iconici della plancia di RisiKo!.

L’avventura, organizzata da RisiKo! e da Sto Gran Tour, e in collaborazione con Alma, "porterà i quattro amici, accompagnati da Gabriele Saluci, regista e conduttore di reportage di viaggio, co-fondatore di Sto Gran Tour, a competere in una sfida avvincente a coppie – Scilla e Di Biagio VS Camihawke e Venturi”, si legge nel comunicato diramato dalla società.

La partita sarà raccontata attraverso i loro profili social e quelli ufficiali del gioco in scatola, in un appassionante reality game virtuale che farà scoprire ai milioni di italiani appassionati di RisiKo!, la cultura, i suoni, i colori e le meraviglie del mondo.