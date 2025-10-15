Granoro lancia la campagna “Ci mancava un altro pugliese a Milano”. Firma Al.Ta Agency

Dopo la campagna estiva che ha fatto conoscere al grande pubblico la sua anima profondamente pugliese, Granoro Dedicato torna in comunicazione con una nuova ondata di affissioni e un tram brandizzato che attraversa Milano per tutto dicembre, mentre le affissioni sono presenti anche in Puglia e Basilicata. Una campagna che ribadisce, sempre con un tono ironico e diretto, ciò che rende Granoro Dedicato una pasta unica in Italia: la sua filiera 100% pugliese, certificata e trasparente dal campo alla tavola.

La creatività e la pianificazione OOH, multisoggetto e multiformato tra online e offline, sono firmate da Al.ta Agency, la creative boutique verticale nel food nata come spin-off del media brand Al.ta Cucina. “Con questa campagna - racconta Marina Mastromauro, Amministratore Delegato di Granoro – vogliamo raccontare e valorizzare il lavoro di tutti gli attori della filiera 100% pugliese a partire da chi coltiva il nostro grano, con un linguaggio contemporaneo per dialogare anche con le generazioni più giovani. Milano è il palcoscenisco strategico per visibilità e rilevanza e la Puglia è il luogo della nostra identità produttiva e della nostra storia.”

Il copy per il tram, sviluppato in esclusiva per il capoluogo lombardo, parte da un insight culturale reale: la storica relazione tra Milano e la Puglia. A tal punto che, si dice, Milano sia, per numero di pugliesi, la “terza città di Puglia” dopo Bari e Taranto.

Su questo legame, Al.ta Agency costruisce un messaggio ironico e affettuoso, dal claim “Ci mancava un altro pugliese a Milano.”

Simone Mascagni, Chief Creative Officer di Al.ta Agency, afferma“Con Granoro Dedicato stiamo costruendo un nuovo modo di raccontare il brand e la sua origine 100% pugliese: autentico, culturalmente rilevante e comunque pop. In questa campagna abbiamo trasformato un insight reale, il legame storico tra Puglia e Milano, in un messaggio che fa sorridere e resta impresso, raccontando in parallelo l’unicità della filiera con lo stesso tono orgogliosamente pugliese. Per noi di Al.ta Agency è un altro passo nel percorso che stiamo tracciando: aiutare i brand del food a comunicare in modo autentico, strategico e capace di farsi davvero notare”.