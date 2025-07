Granoro sceglie Al.ta Agency dopo una gara e rivendica con la fierezza la sua pugliesità

La campagna è on air dal 14 al 27 luglio in Puglia e Basilicata su circuiti di affissioni. New business per l’agenzia creativa verticale nel mondo del food

Granoro lancia una nuova campagna pubblicitaria di affissioni e lo fa con Al.ta Agency, agenzia creativa verticale nel mondo del food e spin-off del progetto media Al.ta Cucina, scelta dal brand dopo una gara che ha coinvolto diverse sigle nazionali.

La campagna, on air dal 14 al 27 luglio 2025 in Puglia e Basilicata, parte da un assunto chiaro e provocatorio, che non gira intorno alla questione, “Il nostro grando non è italiano. È pugliese”, un’affermazione netta, che ribalta l’equivalenza ormai diffusa tra “grano italiano” e “qualità”, rivendicando con fierezza una provenienza ancora più precisa, più autentica, più buona.

Le affissioni giocano su un tono diretto, alternando ironia e orgoglio che contraddistinguono il popolo pugliese. Proprio come nel soggetto dedicato alle penne rigate “Al Nord: Penne Rigate. In Puglia: Pnn Rgt”. Il tutto firmato dal payoff “Granoro Dedicato. Con solo Grano Pugliese”, per ribadire il punto di principale differenziazione del prodotto: la provenienza del grano.

Anche la scelta visiva segue la stessa direzione: uno sfondo che rappresenta un muro in pietra caratteristico delle Murge, tipico delle costruzioni locali, che richiama visivamente la porosità della pasta e il legame con la terra d’origine. Una scelta estetica che evita ogni folklorismo. Anche il font è stato pensato per restituire l’immediatezza sonora e visiva del dialetto pugliese: asciutto e diretto.

“Da sempre la nostra azienda - spiega Marina Mastromauro, Amministratore Delegato di Granoro - ha puntato sulla qualità e sulla sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Il progetto di filiera “Dedicato”, nato nel 2010 e che si è concretizzato col primo pacco di pasta nel 2012, oggi apprezzato dal mercato italiano ed internazionale, racchiude questi due concetti, sposando la qualità del grano pugliese coltivato nel rispetto dell’ambiente e valorizzando il lavoro degli agricoltori. Questa campagna vuole comunicare l’amore verso la nostra terra, verso la nostra Puglia”.

Aggiungono dal team di Al.ta Agency: “Siamo felicissimi di affiancare un brand iconico come Granoro in questo nuovo percorso di comunicazione. È raro trovare realtà così radicate nel territorio che abbiano ancora così tante cose belle da raccontare, che credano fortemente nella creatività e che non abbiano paura di comunicare con un tono distintivo e con ironia, i due elementi che ad oggi sono necessari per farsi notare (e ricordare) da un pubblico sempre meno attento”.

Con questa campagna, Granoro consolida il posizionamento della linea Dedicato come l’unica pasta realizzata con grano 100% pugliese da filiera certificata. Con questa nuova collaborazione, il brand affida ad Al.ta Agency lo sviluppo della comunicazione above the line.