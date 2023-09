Spin Master sceglie Mediaplus come centro media e lancia le campagne di Natale. Budget in crescita

Spin Master va on air con le novità del Natale e alcune linee continuative di prodotto, con le campagne pianificate dal nuovo centro media dell'azienda, Mediaplus Italia. I nuovi prodotti sono stati presentati al Press Day di Assogiocattoli.

«Spin Master ha brand diversi per target e tipologia e per ogni marchio realizziamo una strategia differente. In comune c'è un approccio multichannel. La tv lineare resta importante ma viene affiancata dall'addressable tv e dalla presenza su altre piattaforme video, oltre al digital. L'influencer marketing negli ultimi anni è entrato nelle nostre strategie come una componente continualtiva ed essenziale. Lavoriamo sia sui micro influencer sia con personalità più conosciute per progetti importanti», ha raccontato a Engage Edgardo Di Meo, nominato di recente Senior Marketing Director Italia e Grecia di Spin Master (ne abbiamo parlato qui).

Tutti gli spot internazionali sono adattati per l’Italia da Cinestudio mentre le campagne digital PR e influencer marketing continuative sono curate da Mongini Comunicazione, ufficio stampa di Spin Master. Alma Creativa segue i giochi da tavolo mentre il progetto per i sessanta anni di Scarabeo è realizzato in collaborazione con Realize Networks e Looking for Art. La pianificazione di Spin Master nel nostro Paese è gestita dal 1 luglio da Mediaplus Italia (in precedenza il gruppo lavorava con GroupM) a seguito di una strategia internazionale che ha portato le sedi di alcuni Paesi europei a lavorare con lo stesso centro media.

Il budget investito in pubblicità quest'anno è «in leggera crescita rispetto allo scorso anno, grazie al nostro incremento del fatturato. Investiamo in comunicazione circa il 14% del fatturato netto», ha concluso Edgardo Di Meo.

A partire da questo mese, sono in onda 14 campagne TV in rotazione sui principali canali mainstream kids, campagne digital, eventi speciali, progetti di branded entertainment e attività di influencer marketing.

I dieci anni di Paw Patrol

Paw Patrol, property prescolare tra le più amate dai bambini di tutto il mondo, ha raggiunto il traguardo del 10° anniversario ed è protagonista di una campagna integrata che unisce tv e digital, in vista dell’uscita al cinema dal 28 settembre del secondo film sulla celebre squadra di cuccioli, "PAW Patrol: Il Super Film". Da settembre prendono il via gli spot sui principali canali Kids e le attività di digital engagement (YouTube, Instagram, Facebook e app) dedicati alla nuova linea giocattolo ispirata al film e alla linea classica ormai diventata un must have per i bambini appassionati delle avventure di Ryder e dei suoi cuccioli coraggiosi, con i suoi bestseller, il Quartier Generale e il Paw Patroller Deluxe.

Bitzee, la novità di Natale

Grande novità di quest’anno per il Natale di Spin Master è Bitzee, cucciolo digitale interattivo in 3D che “esce dallo schermo” e si può toccare: un ologramma colorato che introduce un’esperienza di gioco inedita per i bambini, quella di poter interagire con un cucciolo virtuale, che risponde con reazioni sempre diverse e che, come ogni cucciolo, cresce se viene accudito, amato e nutrito. Un’innovazione nella categoria dei tech toy e dei digital pet che prevede spot TV e campagne digital (YouTube) e social (Instagram e Facebook).

RisiKo!, Scarabeo e Rubik’s

Le nuove generazioni Z e Alpha sono il target di riferimento per brand cult come RisiKo!, Scarabeo e Rubik’s, che prevedono campagne in grado di declinare il loro valore di gioco con linguaggi specifici per ciascun target e con un racconto fortemente integrato. Per questi tre core brand verranno lanciati tre progetti di comunicazione che, oltre a campagne digital, influencer e partnership speciali, prevederanno la partecipazione a grandi eventi nazionali come la Milano Games Week & Cartoomics, il Festival della Scienza, il Lucca Comics&Games e Entraingioco.

Per il lancio della nuova edizione di RisiKo!, sulla scia dell'iniziativa dello scorso anno in Antartide (ne abbiamo parlato qui), è previsto un nuovo progetto di brand entertainment realizzato in collaborazione con Alma e StoGranTour e che sarà annunciato a breve. Per il 60° anniversario di Scarabeo è prevista una speciale collaborazione con una testimonial d’eccezione che avrà inizio con un racconto social dall’approccio valoriale e culminerà in un grande evento aperto al pubblico. Un'iniziativa realizzata in collaborazione con Realize Networks e Looking for Art.

Per Rubik’s sono previste campagne capaci di veicolare il valore educativo dell’originale Cubo inventato da Erno Rubik nel 1974, che oggi continua ad appassionare anche le nuove generazioni nelle sue tantissime versioni, come il nuovissimo Rubik’s Phantom, che si presenta tutto nero ed è realizzato con una speciale tecnologia armo-cromatica che permette che i colori siano svelati solo con il calore delle mani. Tra le numerose iniziative previste per Rubik’s, un progetto nelle scuole italiane in collaborazione con Parole Ostili.

Tra novembre e dicembre, sono previste due campagne tv anche per due dei più amati giochi da tavolo per famiglie e bambini: Essere o Non Essere Lightspeed e Il Mio Primo Scarabeo.

Le lincenze entertainment: da Gabby’s Dollhouse a Harry Potter

Campagne marketing sono previste anche per le licenze entertainment: La linea giocattolo di Gabby’s Dollhouse, la serie di DreamWorks Animation disponibile in streaming su Netflix, è protagonista da ottobre di un adv-mix composto da spot tv, campagna social (Instagram e Facebook) e una programmazione su Youtube, mentre nello stesso mese la magica linea di giocattoli del franchise Wizarding World – Harry Potter prevede campagne tv e digital (YouTube, Instagram e Facebook) dedicate non solo alla Civetta Edvige e al Cappello Parlante, ma anche alla novità della linea per il Natale 2023: Dobby, il leale elfo domestico della famosa saga. Da novembre, si prevede invece l’attivazione della campagna tv e digital della linea dedicata al mondo DC e Batman: l'action figure da 30 cm Batman Adventures e la Batcycle, un adrenalico veicolo 2 in 1 che si trasforma in paracadute.

Cool Maker, Kinetic Sand, Hatchimals, Purse Pets e Gund

Parte da ottobre anche la campagna integrata dedicata al mondo dell’art&craft di Cool Maker con spot tv e il coinvolgimento di influencer su diversi canali per la nuova Macchina Crea Braccialetti PopStyle, che permette di creare tanti braccialetti colorati e alla moda con infinite combinazioni di perline. Nello stesso periodo inizia anche la promozione tv e digital della linea “Scava e Scopri” di Kinetic Sand, l’originale sabbia cinetica di Spin Master, che offre due nuovi playset: il Cristallo della Sirenetta e Caccia al Tesoro.

Al via da settembre lo spot tv e la campagna su YouTube della linea di collezionabili Hatchimals, simpatici animaletti contenuti all’interno di piccoli ovetti che si schiudono quando vengono attivati dall'acqua, e da ottobre campagna tv e digital per Purse Pets, la linea di borsette interattive ispirate alle forme e ai pattern degli animali più amati dalle bimbe di tutto il mondo. Completa la pianificazione media la promozione dei peluche interattivi Gund: l’elefantino Flappy, la coniglietta Flora e il nuovissimo orsetto Momo sono al centro della campagna digital (Facebook e Instagram) e influencer marketing in partenza da novembre.