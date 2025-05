Pubblicità, Q8 racconta le bellezze d’Italia e l'autenticità delle esperienze dei suoi clienti: ecco il nuovo spot diretto da Matteo Rovere

Si chiama “Ogni rifornimento, una storia da raccontare” e celebra la connessione profonda tra il viaggio e le esperienze quotidiane di ogni persona, la nuova campagna di brand appena lanciata da Q8 Italia.

Una campagna che parte da un concetto semplice ma potente: ogni sosta presso una stazione di servizio Q8 non è solo un gesto pratico, ma un momento ricco di significato, che si intreccia con le storie personali, professionali ed emotive di chi viaggia. Il nuovo spot Q8 invita a guardare oltre il semplice rifornimento, mettendo in luce la bellezza del nostro Paese e l'autenticità delle esperienze che ogni giorno vivono i clienti Q8, dal più piccolo comune, alla più grande città.

Il messaggio della nuova campagna evidenzia la capillarità della rete di distribuzione Q8, che offre un supporto costante e affidabile in ogni angolo d’Italia. Lo spot infatti racconta scenari che spaziano dalle grandi città ai borghi, dalla costa alle verdi campagne con un focus su alcuni dei luoghi più iconici dell’Italia: Roma, la Costiera di Vico Equense e la Val d'Orcia, in Toscana. In particolare, la campagna include la presentazione del primo punto vendita Q8 completamente elettrico a Roma, una testimonianza dell’impegno dei Q8 verso l’innovazione e la sostenibilità.

"Con questa campagna vogliamo raccontare il significato più profondo di ciò che Q8 vuole rappresentare per i propri clienti - racconta Fabio Curtacci, Retail and Marketing Director di Q8 Italia -: non solo un punto di rifornimento, ma una presenza fidata che accompagna ogni viaggio. Ogni sosta, ogni ripartenza, ogni viaggio è una storia unica, e noi siamo orgogliosi di farne parte, offrendo soluzioni concrete e innovative che rispondono alle esigenze individuali di mobilità. ‘Ogni rifornimento, una storia da raccontare’ è il nostro modo di celebrare l’autenticità di queste storie e il legame che ci unisce ogni giorno alle persone."

Di seguito lo spot.

L'ideazione della campagna è stata seguita dall'agenzia McCann, mentre la pianificazione è in capo a Zenith. La casa di produzione è Masi Film. Lo spot è diretto dal regista Matteo Rovere, noto per il suo approccio autentico e coinvolgente, che ha ricevuto riconoscimenti come il Nastro d'Argento e il David di Donatello per le sue opere cinematografiche, tra cui Il primo re e Il Campione.

Oltre alla visibilità attraverso i tradizionali canali televisivi e radiofonici, la campagna avrà una forte presenza digitale e sui social media, e sarà visibile anche al cinema con uno spot di 45 secondi. Saranno inoltre previste affissioni nelle città di Roma e Milano, con un focus anche sulle nuove pensiline bus installate in vista del Giubileo a Roma.

Q8 e la musica

Intanto, Q8 continua il suo racconto anche nei momenti di svago e socialità, grazie alla partnership con IDays Milano Coca-Cola 2025, uno dei principali festival musicali italiani, che si terrà a Milano dal 2 giugno al 27 agosto presso gli Ippodromi SNAI di San Siro e La Maura. Q8 sarà presente con uno stand dedicato all’interno delle location dei concerti, dove verranno presentati i vantaggi del ClubQ8 e una serie di attività interattive e ingaggianti pensate per il pubblico giovane e dinamico del festival.

Inoltre, è attivo il concorso “In Concerto con Q8”, rivolto agli iscritti al ClubQ8, che darà la possibilità di vincere biglietti per assistere ai concerti di artisti di fama internazionale: Dua Lipa, Duran Duran, Linkin Park, Olivia Rodrigo e Post Malone.