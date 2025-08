Pubblicità: Original Marines lancia la campagna “Wear the Future”. Firma Arkage

Il concept dedicato alla nuova collezione Fall/Winter 2025 del brand di abbigliamento per bambini sarà on air dal 4 agosto ed è supportata da una pianificazione digital, con visibilità anche negli store e nelle vetrine

Un'immagine della campagna pubblicitaria "Wear the Future" di Original Marines

Original Marines lancia la nuova campagna pubblicitaria Fall/Winter 2025. Il concept “Wear the Future” è il cuore narrativo della nuova collezione del brand di abbigliamento per bambini e del racconto visivo che lo accompagna: un invito a guardare al domani con fiducia, consapevolezza e inclusività.

La collezione Fall/Winter è un viaggio nel mondo dell’infanzia, fatto di sogni, scoperte e quotidianità. Una proposta pensata per accompagnare i più piccoli con capi versatili, resistenti e ricchi di stile, che rispecchiano le molteplici personalità dei bambini di oggi.

La campagna, sviluppata in collaborazione con l’agenzia Arkage, prende vita in un’Italia inedita: viva, colorata, iper-contemporanea. Tra geometrie d’autore e scenari urbani dal design sorprendente, il racconto si snoda attraverso luoghi simbolo di una modernità italiana che guarda avanti. Dall’Auditorium del Parco di Renzo Piano a L’Aquila, al Giardino Incantato di Franco Summa a Pescara, la narrazione visiva restituisce un’idea di futuro già presente, tangibile, vicino. A dar voce a questo futuro sono bambine e bambini di oggi, scelti per raccontare con autenticità la ricchezza delle nuove generazioni e la loro naturale apertura verso il mondo che cambia.

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT DEL 2025

“Wear the Future” rappresenta appieno i valori di Original Marines: l’attenzione alle famiglie, la sensibilità verso i cambiamenti della società e la consapevolezza del proprio ruolo nel percorso di crescita dei più piccoli. Perché vestire i bambini significa, oggi più che mai, guardare al futuro.

La campagna è on air dal 4 agosto ed è supportata da una pianificazione digital, con visibilità anche negli store e nelle vetrine.