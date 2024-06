Pubblicità: Head & Shoulders in giro per l’Italia con i nuovi spot

Il brand di P&G porta per la prima volta nella realtà quotidiana degli italiani la campagna europea “I Don’t!” , in un vero e proprio viaggio attraverso tutto lo Stivale. Firma VML Italy

Head & Shoulders è on air con una nuova campagna pubblicitaria.

Con “In giro per l’Italia con Head & Shoulders”, questo il titolo della comunicazione, il brand di P&G porta per la prima volta nella realtà quotidiana degli italiani la campagna europea “I Don’t!” , in un vero e proprio viaggio attraverso tutto lo Stivale: il traffico di Roma, i fili dei panni stesi tra i balconi di Napoli, i meeting negli uffici di Milano, i romantici tramonti sui canali di Venezia, i trekking sulle vette del Trentino, le passeggiate nelle campagne della Toscana, e, ancora, i pranzi in masseria circondati da ulivi e trulli della Puglia e le comari incontrate in un piccolo paesino della Sicilia.

Tappa dopo tappa, spesso fuori luogo e sempre del tutto inatteso, compare l’immancabile co-protagonista: il flacone di Head & Shoulders. E alla reiterata domanda “Head & Shoulders? Non sapevo che avessi la forfora!”, posta nelle più differenti situazioni e nei diversi dialetti locali, il nostro protagonista, passandosi soddisfatto la mano tra i capelli, risponde: “Non ce l’ho! La prevengo!”.

Gli spot sono stati realizzati su un set virtuale combinando elementi reali e non, con attori che hanno recitato nel dialetto della propria regione d’origine, rendendo questa nuova campagna un unicum che omaggia l’Italia sfatando, con ironia, il mito che chi usa Head & Shoulders abbia la forfora. La verità è l’esatto opposto: chi usa Head & Shoulders ad ogni lavaggio non ha la forfora, perché la previene.

Le prime due tappe, dedicate a Lazio e Campania, sono già on air e online con un piano a 360 gradi che coinvolge le principali reti televisive nazionali (con spot da 20’’ e 10’’), Instagram, YouTube e TikTok. Sono previste due diverse tappe ogni mese.

«Questa campagna rappresenta un passo in avanti nella comunicazione di Head & Shoulders: per la prima volta abbiamo declinato la campagna europea “I Don’t” nella realtà quotidiana degli italiani riprendendo i tratti distintivi propri di ogni regione con un pizzico di ironia», spiega Valeria Consorte, Vice President Beauty Care P&G Italia. «Per farlo, abbiamo adottato un particolare trattamento registico che ci ha permesso di attraversare tutta la Penisola: gli spot sono stati realizzati su un set virtuale combinando elementi reali e non, con attori che hanno recitato nel dialetto della propria regione d’origine. La nuova campagna è quindi un unicum che omaggia l’Italia e le sue peculiarità regionali sfatando il mito che chi usa Head & Shoulders abbia la forfora. La verità è l’esatto opposto: chi usa Head & Shoulders ad ogni lavaggio non ha la forfora, perché la previene!».

Head & Shoulders lancia la campagna “In giro per l’Italia”: i crediti

Agenzia creativa: VML Italy

Client Director: Elisabetta Zauli

Account: Valentina Arcuri, Ilaria Nigrelli

Creative Directors: Antonio Codina, Massimiliano Traschitti

Art Director: Maria Carla Rossi Pincelli

Copy Writer: Massimo Muto

Producer: Valeria Della Valle

Casa di produzione: Castadiva

Executive Producer: Andrea Ciarla

Regista: Marco De Aguilar

Direttore della fotografia: Stefano Morcaldo

Pianificazione media: P&G

Ufficio stampa: SaFe Communications