Pubblicità: Fanta porta anche in Italia la campagna per Halloween. Protagonisti Chucky e Freddy Fazbear

Il brand di Coca-Cola Company vestirà le sue lattine le icone del cinema dell'orrore realizzando così la Fanta Halloween Collection in collaborazione con Universal Pictures e Blumhouse. Il progetto è stato ideato da Wpp Open X

Dopo il lancio internazionale delle scorse settimane (leggi qui), arriva anche in Italia l’operazione di marketing di Fanta dedicata ad Halloween, realizzata in collaborazione con Universal Pictures e Blumhouse. La partnership mette insieme per la prima volta alcuni iconici personaggi horror, pronti a comparire su una speciale edizione limitata delle lattine della bibita all’arancia.

Nel nostro Paese, il protagonista sarà Chucky, della celebre saga cinematografica, mentre in esclusiva per la Sicilia sarà disponibile Freddy Fazbear, direttamente dal film Five Nights at Freddy’s 2, in uscita al cinema il 5 dicembre con la produzione Blumhouse.

I due personaggi compaiono sui packaging della Fanta Halloween Collection: Chucky su Fanta Original e Freddy su Fanta Lemon, in edizione limitata regionale. Scansionando il QR code presente sulle lattine sarà inoltre possibile accedere a contenuti ed esperienze digitali dedicate.

“Portare in Italia due icone pop della cultura horror come Chucky e Freddy è un’occasione speciale per unire gusto e immaginario collettivo, trasformando ogni lattina in un momento di condivisione durante la notte più spaventosa dell’anno”, commenta Paola Donelli, Frontline Activation Marketing Director The Coca-Cola Company Italia e Albania.

Una campagna, interamente digital e social, accompagnerà il brand per tutto ottobre, con un piano di comunicazione che include anche un’attivazione audio su Spotify. Nei punti vendita, dal 1° ottobre al 14 novembre, è previsto inoltre un concorso instant win con in palio una bicicletta elettrica.

La Fanta Halloween Collection è già disponibile a livello nazionale. La partnership tra Fanta e Universal Pictures è stata ideata da WPP Open X, guidata da Ogilvy e supportata da Burson, EssenceMediacom, GOAT, Hogarth, Subvrsive e VML.