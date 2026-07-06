Pubblicità: al via la campagna multicanale di Assofondipensione

Al via alla nuova campagna multimediale di Assopensione curata grazie al supporto delle agenzie Larin, per lo sviluppo della brand identity e del sito web; Exprimo, per lo sviluppo della campagna social media multicanale.

Mentre l'ufficio stampa di Futura è curato dalla partnership Exprimo + MiRò Comunicazione.

Scrollando sullo schermo dello smartphone, capiterà di imbattersi in un video che sembra come tanti altri: un creator parla di skincare, di fitness o spiega una ricetta veloce. Finché alla parola "fondo" irrompe una nuova figura che sfonda la quarta parete, interrompe il creator e cattura l'attenzione, spostando il fuoco su un tema molto importante: il futuro pensionistico dei lavoratori più giovani. In chiusura, una domanda diretta: "E se poi ci vai davvero?"

È così che Futura, la nuova identità digitale di Assofondipensione – l'associazione che rappresenta e coordina i fondi pensione negoziali italiani – si presenta a milioni di lavoratori italiani su TikTok, Instagram e Facebook: nel posto più scontato per parlare di tutto, tranne che di pensione.

Riccardo Realfonzo, Coordinatore del Comitato Tecnico di Assofondipensione: "Futura non è una semplice campagna di educazione previdenziale, ma è la scelta di Assofondipensione per portare direttamente ai lavoratori – e in particolare alle giovani generazioni – il valore di un modello previdenziale differente. I fondi pensione negoziali nascono dalla contrattazione collettiva, sono senza scopo di lucro e governati pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e delle parti datoriali. Con un'unica finalità: la tutela di chi lavora. È questa natura che ci consente di avere i costi più bassi dell'intera previdenza complementare e ci spinge ad adottare una politica di impegno incisiva per la sostenibilità ambientale e sociale. Sono queste le caratteristiche distintive per rendere comprensibile, vicina e concreta l'Associazione a chi ancora non ci conosce."

Secondo il Rapporto CONSOB sulle scelte di investimento delle famiglie italiane (2024), il 58% dei giovani tra i 18 e i 34 anni si affida già ai social media per orientarsi nelle scelte di investimento.