Nuii, brand di punta del gruppo Froneri, è on air con una campagna pubblicitaria incentrata sulla novità 2023, Cioccolato al latte e Nocciole tostate Italiane, protagonista dello spot televisivo on air per 17 settimane, girato nella suggestiva cornice della provincia di Matera, in Basilicata.

Nuii conferma inoltre la sua presenza in radio sulle principali emittenti italiane da maggio ad agosto, con uno spot di gamma ed uno dedicato alla novità 2023. Crescenti investimenti anche sul digital con il lancio del brand su TikTok ed una campagna di influencer marketing on air per tutta l’estate su Instagram, con la collaborazione di oltre 30 influencer, tra i quali il campione del mondo e calciatore della Roma Paulo Dybala, l’ex campione della Nazionale e della Juventus Claudio Marchisio, la showgirl e conduttrice televisiva Melissa Satta, la conduttrice televisiva Lodovica Comello, lo chef pluristellato Bruno Barbieri e tanti altri.

“Siamo fieri di poter dire che si tratta della campagna media più forte di sempre, con un investimento totale più alto di oltre il 30% rispetto al 2022. Nuii è il primo brand di Froneri Italy per peso pubblicitario, confermandone la centralità nel progetto strategico. A soli quattro anni dal lancio, Nuii è tra i brand più rilevanti negli stecchi, e stiamo lavorando affinché esprima al massimo le sue potenzialità.”, dichiara Giuseppe Fascia, Global Strategic Brand Manager Nuii.

Le agenzie che hanno collaborato con il brand in Italia sono Cimiciurri per tutta la campagna digital e Spencer & Lewis per pr e media Relation. La pianificazione media della campagna è seguita da dentsu.

Continua, inoltre, la collaborazione tra Nuii e WildArk con il supporto del brand al progetto Koala Rewilding, un'iniziativa unica nel suo genere che mira alla salvaguardia dei koala nativi dell'Australia, specie animale a rischio di estinzione.