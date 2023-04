Natural Trainer incrementa il budget e torna on air con una campagna multicanale

Il brand, attivo nell’alimentazione naturale per cani e gatti, dà il via a una nuova stagione di comunicazione. Havas Media Group pianifica tv, canali online e social, radio e OOH. Prevista anche la sponsorship di eventi

Natural Trainer, brand di Affinity attivo nel settore dell’alimentazione naturale per cani e gatti, accresce l’investimento in comunicazione rispetto allo scorso anno e torna in comunicazione con una campagna strutturata e multicanale che ha l’obiettivo di raccontare al pubblico il posizionamento ma anche le gamme di prodotti in portafoglio con le loro caratteristiche e i loro benefici.

L’alimentazione naturale, fatta su misura per ogni fascia di età e taglia dei nostri amici a quattro zampe rappresenta da sempre il driver principale di Natural Trainer che, da oltre 30 anni, è un punto di riferimento per tutti i pet parents che cercano un alleato affidabile per l’alimentazione dei propri cani e dei propri gatti.

Quest’anno il brand torna in comunicazione per consolidare la narrazione del proprio posizionamento e per raccontare, attraverso un focus sui vari prodotti che compongono la gamma, il proprio know how nella creazione di alimenti di qualità, completi e bilanciati per cani e gatti.

Nel trasferire tutti i valori che fanno parte del DNA della marca, avrà un ruolo fondamentale anche il nuovo design del packaging che è stato appositamente studiato per dare risalto agli ingredienti naturali contenuti all’interno dei prodotti; i messaggi riportati sul pack, che trasferiscono i benefit funzionali di ciascuna ricetta, sono stati rielaborati dal brand e resi ancora più semplici e immediati.

Protagonista di questa nuova wave di comunicazione è “L’unione tra Natura e Scienza”, il payoff che racchiude in modo chiaro e diretto il posizionamento di Natural Trainer e dei prodotti che ne compongono la gamma.

La strategia di comunicazione 2023 di Natural Trainer

La strategia di comunicazione 2023 dell’azienda è stata ideata con l’obiettivo di rafforzare questo posizionamento presso il pubblico, grazie ad un piano di visibilità integrato e multicanale che unisce la potenzialità dei mezzi più tradizionali a quella dei canali più innovativi. Natural Trainer sarà infatti on air in tv con una pianificazione che include i principali network nazionali, sui social e online con strategia di online video, ma approccerà anche canali che non aveva mai attivato prima come la radio, l’OOH e la sponsorship di eventi a tema.

Grazie a un incremento dell’investimento media del +27% rispetto all’anno scorso, Natural Trainer punta ad accrescere il livello di awareness della marca e a rafforzare la considerazione dei propri prodotti, distribuiti presso i negozi specializzati e online, che sempre di più saranno in grado di soddisfare le esigenze dei nostri migliori amici.

La pianificazione della campagna - a cura di Havas Media Group (che già collaborava con l'azienda) - è strutturata su diversi flight che copriranno tutto l’anno. I soggetti creativi realizzati a supporto della campagna, a partire dagli spot tv attualmente on air, toccano in modo equilibrato sia il mondo cane che quello gatto e hanno come principale obiettivo quello di raccontare i benefici che un’alimentazione a base di prodotti Natural Trainer ha per i pet.