Haier lancia la gamma di smart tv con una campagna pubblicitaria firmata da Yam112003

Lo spot hero da 30’’ e una serie di cut da 15’’ sono pianificati su digital TV (Amazon e Dazn) e social

Dopo l'annuncio di giugno, Haier è on air con il nuovo spot dedicato al suo ingresso nel mondo delle TV, firmato da Yam112003 in seguito a una gara.

Lo spot mostra come i TV Haier trasformino ogni contenuto in un’esperienza più coinvolgente, raccontando come la tecnologia Haier sappia amplificare le emozioni. Dal brivido di una rovesciata al rallentatore, all’intensità di un servizio nel tennis, fino all’adrenalina del gaming: ogni scena prende vita attraverso e dentro gli occhi dei protagonisti, per rivelare colori più intensi, contrasti più profondi e una fluidità sorprendente.

"Con questa campagna, estremamente visiva, trattandosi di televisioni, abbiamo voluto sottolineare come ogni tecnologia e innovazione che Haier mette in campo, non sia mai fine a se stessa. Per le TV, quindi, non si tratta di vedere meglio, ma di vivere davvero i contenuti che amiamo – commenta Fabio Pedroni, Executive Creative Director dell'agenzia. – “Anche nella produzione del TVC abbiamo connesso tecnologia ed emozioni: creazioni realizzate con AI si intrecciano in modo fluido con attori veri e vere passioni”.

La campagna prevede lo spot hero da 30’’ e una serie di cut da 15’’, pianificati su digital TV (Amazon e Dazn) e social. A supporto, sono stati realizzati contenuti di brand integration e partnership con Dazn, per rafforzare il legame tra le performance della nuova gamma TV e il mondo dello sport.

Haier e YAM112003. I crediti

Ecco chi sono i professionisti che hanno lavorato alla campagna di Haier.