Fratelli Branca Distillerie sceglie Auge per la nuova campagna di Brancamenta

Il marchio torna on air e online per l'estate con “Senti il brivido?”, con pianificazione di MediaClub

Fratelli Branca Distillerie ha scelto, dopo una gara, Auge per il nuovo corso di comunicazione di Brancamenta. Dall’11 giugno l’amaro torna in tv e online con l’iconico “brivido di piacere”, che da sempre lo caratterizza.

Il racconto parte da alcune immagini-icona del brand intorno alle quali si sviluppa uno storytelling incentrato sul gusto e sulle avvolgenti sensazioni che il prodotto regala. Un viaggio immersivo e sensoriale che rimanda alla freschezza tipica del gusto pieno di menta piperita del Piemonte che connota l’amaro, ideale per la stagione estiva, spiega la nota stampa.

Il claim al centro della campagna invita e attira il consumatore a provare le sensazioni che solo Brancamenta sa dare. Una domanda - "senti il brivido?" - che accompagnerà le diverse attività del re del bere ghiacciato per tutta l'estate.

La campagna di Brancamenta, pianificata da MediaClub, prevede spot nel formato 30’’ e 15” e sarà on air, a copertura del periodo estivo, sulle principali reti televisive generaliste, digitali e satellitari, e sul digital, Youtube, social e sito del Brand con contenuti ad hoc dedicati.

Oltre allo spot TV, Brancamenta animerà anche le piattaforme digitali e ooh con cinque attività. Sono online una campagna social per valorizzare la visibilità del nuovo concept creativo attraverso l’hashtag di campagna #sentiilbrivido e un’attivazione con noti influencer che, attraverso contenuti ingaggianti, inviteranno la propria “follower base” a testare tutte le note peculiari di Brancamenta che trovano la loro massima espressione nella bevuta rigorosamente ghiacciata. E' stata realizzata una campagna di contextual planning sul portale www.meteo.it con creatività diversificate e originali in base alle condizioni meteo e ai momenti di consumo. A completare la pianificazione, una campagna Dooh con il presidio delle grandi stazioni nel periodo estivo e una campagna di digital audio su Spotify per massimizzare la rilevanza cross-canale del nuovo messaggio di comunicazione e personalizzazione di pagine Playlist con formati impattanti display.

“Con questa nuova campagna desideriamo trasmettere l’autenticità e la genuinità di Brancamenta, il nostro amaro dissetante e rinfrescante perfetto per l’estate e re indiscusso del bere ghiacciato.”, commenta Martina Cerbone, Marketing Director di Fratelli Branca Distillerie. “Una campagna che ha come obiettivo quello di mostrare il carattere distintivo di Brancamenta che risveglia i sensi e, al contempo, avvicinare nuovi consumatori che ricercano un drink fresco e versatile”.

Brancamenta. Senti il brivido. I crediti

Sono diversi le realtà e i professionisti che hanno lavorato alla campagna del brand:

Direttore Marketing: Martina Cerbone

Group Brand Manager: Viviana Marmo

Junior Brand Manager: Rina Huang

Strategia: Auge Strategy

Direzione strategica: Luca Buonamici

Junior Strategist: Riccardo Spreafico

Campagna di comunicazione: Auge Communication

Direzione creativa esecutiva: Federica Ariagno, Giorgio Natale

Art Director: Jana Fonseca

Copywriter: Andrea Azzolini

Tv Producer: Jessica Ferguson

Casa di Produzione: Section80

Regia: Enea Colombi

D.o.P: Alessandro

Founder - Executive Producer: Marco Orlando

Senior Producer: Caterina Colombo

Producer: Luca Casieri

Musica Originale: MAGMA Music Agency

Pianificazione media a cura di: Mediaclub