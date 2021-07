Euro 2020: Roberto Mancini è l'uomo immagine dell'Italia. Ecco gli spot più belli

Si avvicina la finale di Euro 2020, la partita di calcio più attesa dell'anno, in programma domenica 11 luglio, che vedrà affrontarsi l'Italia e l'Inghilterra.

Il torneo è stato l'occasione per sponsor e aziende di realizzare progetti di comunicazione ad hoc: sono andati on air e online con diverse iniziative TikTok, Repower, Fonzies, Heineken e Coca-Cola, per fare qualche esempio. Dall'altro lato, calciatori e commissari tecnici sono stati scelti come testimonial per importanti campagne pubblicitarie pianificate nel periodo della competizione e non solo.

Tra questi ultimi, spicca certamente il CT Roberto Mancini, l'uomo immagine per l'Italia dal punto di vista pubblicitario, considerata la sua presenza in numerose iniziative e video. Ha fatto notare Il Mattino in un articolo di metà giugno: "Mai un tecnico della Nazionale aveva fatto tante pubblicità".

A che cosa si deve tanto successo? Sicuramente, all'identità di gioco data alla sua Nazionale ma anche al suo carisma, al suo modo di rapportarsi con gli altri e alla sua eleganza, che colpisce connazionali e stranieri. Caratteristiche che lo hanno portato in passato a collaborazioni con brand della moda e del lusso come Paul&Shark e Richard Mille.

Basti pensare che dopo la partita con il Galles, è diventata virale sui social un'immagine dell'allenatore intento a parlare con i giornalisti stranieri in una posa abbastanza inusuale, mentre teneva la giacca sulla spalla destra con la mano. Moltissimi i commenti incentrati sulla sua classe in quell'occasione.

Una curiosità, "Il Mancio", che, come tutto il resto del team azzurro indossa le divise realizzate da Giorgio Armani, è stato eletto anche come commissario tecnico più sexy di Euro 2020 da un sondaggio della società di scommesse BonusFinder, davanti a Luis Enrique e a Gareth Southgate, grazie proprio al carisma, al look sempre curato, alla forma fisica e al sorriso.

Roberto Mancini, classe ’64 è stato uno dei maggiori calciatori di punta del panorama calcistico del nostro Paese, vincitore, tra le altre cose, di due scudetti, con Lazio e Sampdoria, e sei Coppe Italia. Non meno significativa la carriera da allenatore con tre scudetti vinti con l'Inter, una Premier League vinta con il Manchester City e molti altri trofei all'attivo.

Vediamo nelle prossime pagine alcuni degli spot che lo hanno visto nelle vesti di testimonial.