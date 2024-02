Damiano è on air con lo spot dedicato alla linea di creme spalmabili Solo Tre

Il commercial è presente sui principali canali Sky Tv e in apertura di Masterchef 13. Firma Digital Dust e pianifica Pubblicitari Riuniti

È partita il 18 febbraio la campagna televisiva di Damiano Spa, azienda attiva nella produzione e trasformazione di frutta secca proveniente da agricoltura biologica con sede a Torrenova, in Sicilia, dedicata alla nuova linea di creme spalmabili “Solo Tre”.

Lo spot è stato realizzato dall’agenzia Digital Dust di Milano e verrà diffuso sui media da Pubblicitari Riuniti, brand di Gruppo Todeschini, che offre diversi servizi in ambito marketing e comunicazione, tra cui pianificazione media, digital, produzione e eventi. La campagna prevede 80 passaggi sui canali SkyUno (e SkyUno +1), Gambero Rosso e SkyTg24 Primo Piano, per tre settimane.

La linea, lanciata a luglio 2023, comprende creme biologiche, gluten free, vegane e a base di tre soli ingredienti, nei gusti mandorla tostata, zucchero di cocco e cacao; nocciola tostata, zucchero di cocco e cacao e mandorla pelata con cocco e dattero.

Nello spot si susseguono a ritmo di musica immagini dei vasetti della linea “Solo Tre” e del loro contenuto.

Il primo passaggio è andato in onda al termine della decima puntata di Masterchef 13, domenica 18 febbraio, e seguirà poi la programmazione delle repliche, fino al passaggio in prima serata su SkyUno (e un’ora dopo sul +1), in apertura all’undicesimo appuntamento di giovedì 22 febbraio alle 21.15.

Nel 2024 Damiano celebra il sessantesimo anniversario dalla nascita.