Clementoni lancia la campagna di Natale 2025 con Leagas Delaney

Clementoni torna in comunicazione per il periodo natalizio con una campagna integrata che coinvolge televisione, social e digital. A firmare il progetto è ancora una volta Leagas Delaney, che rinnova la comunicazione del brand con un linguaggio contemporaneo e autentico, capace di parlare alle nuove generazioni di genitori.

La campagna prevede 15 spot TV dedicati alle principali linee Clementoni.

La linea Baby Clementoni vede una campagna in cui cambia il tono della comunicazione e si ispira ai documentari, raccontando con ironia e realismo la quotidianità dei “cuccioli di umano”.

presente Clemmy con il messaggio “Il mondo è senza spigoli”, accompagnato da una canzone che celebra la spontaneità dei più piccoli e la libertà del gioco.

Sapientino, con il claim “Curiosi si cresce”, propone due nuovi spot in cui la curiosità dei bambini sconvolge con leggerezza la routine degli adulti, mentre la linea Scienza e Gioco conferma la collaborazione con il divulgatore Simone Baroni (@Pepitediscienza).

Tra le novità della stagione c’è il debutto della linea BFF, lanciata con il payoff “Lo sai tenere un segreto?”, che racconta piccole storie di amicizia e complicità.

Sul fronte digitale, la strategia social, sempre curata da Leagas Delaney, amplia la narrazione delle linee Clementoni con contenuti nativi e format originali, coerenti con la creatività TV ma adattati ai linguaggi e ai ritmi delle diverse piattaforme.

“La nostra partnership con Clementoni cresce di anno in anno, arricchendosi di contenuti e sperimentando linguaggi sempre nuovi”, spiega Cinzia Pallaoro, Executive Creative Director di Leagas Delaney. “Il nostro obiettivo è entrare in sintonia con le nuove generazioni di genitori – millennial e Gen Z – che vivono e raccontano la genitorialità in modo diverso”.

Leagas Delaney

Executive Creative Director: Cinzia Pallaoro

Creative Director: Ale Miasi

Senior Copywriter: Carlo Cavatorta

Art Director: Michele Gionta

Junior Art Director: Giulia Belia

Junior Copywriter: Alice Bonelli

Account Director: Nicole Mottolese

Account Supervisor: Sveva Caradonna

Junior Account: Marta Rinaldi

Head of Production: Matteo Di Pippo

Social Media Manager: Giulia Biava

Junior Social Media Manager: Cecilia Camillo

