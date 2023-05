Carapelli celebra i suoi 130 anni con il nuovo spot “Il nostro modo. Il tuo stile”

La campagna è on air fino al 27 maggio sulle principali reti nazionali e in preroll su YouTube. Previsto anche un progetto branded content in collaborazione con Giallo Zafferano

Come annunciato a febbraio (ne abbiamo parlato qui), Carapelli celebra il traguardo di 130 anni tornando in comunicazione per dare visibilità al progetto di rilancio della marca e alla nuova identità visiva di tutta la sua gamma.

Evolvendo i propri codici di comunicazione, il brand di Deoleo presenta un nuovo spot firmato da Contrapunto BBDO e pianificato da Starcom: "una narrazione fresca, empatica e coinvolgente, uno stile distintivo e genuino coerente con i valori di autenticità e qualità che da sempre contraddistinguono l’azienda toscana", spiega il comunicato.



Protagonisti di “Il nostro modo. Il tuo stile” sono i consumatori, con i loro stili e la loro creatività in cucina: il video racconta storie di vita quotidiana, di italianità, di convivialità e di qualità firmata Carapelli.

La pianificazione del nuovo spot Carapelli

Il planning a cura di Starcom prevede l'on air dal 30 aprile al 27 maggio, con un focus sul mezzo televisivo, con presenza sulle principali reti nazionali come Rai, Mediaset, La7, Discovery, Sky, ed un’elevata frequenza nelle fasce ad alta visualizzazione, come prime time.



Oltre 2.300 passaggi in TV con una declinazione del video in versione 30” e 20”, in sinergia con una campagna online di preroll su YouTube. La comunicazione continua anche sui canali social dell’azienda e verrà supportata attraverso un progetto branded content in collaborazione con Giallo Zafferano.



“Siamo orgogliosi di tornare in comunicazione televisiva per condividere con il grande pubblico questo importante anniversario della marca” – commenta Bruno Seabra, Direttore Generale Italia di Carapelli Firenze S.p.A. – “La nuova campagna celebra con un linguaggio fresco ed empatico il quotidiano rapporto di Carapelli con il consumatore, che grazie ai nostri prodotti e alla sua creatività scrive ogni giorno la propria ricetta di vita.”

La nuova campagna Carapelli. I crediti

