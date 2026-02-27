Pubblicità: Energia Comune va on air con il nuovo spot. Firma Gruppo This Is Ideal

Energia Comune lancia la nuova campagna di comunicazione grazie al supporto del Gruppo This Is Ideal. A partire dal 1° marzo sino alla fine di gennaio 2027, sarà on air su Amazon Prime Video lo spot TV da 15” del brand fornitore privato di Luce e Gas. La campagna sarà supportata da una pianificazione nazionale a rotazione, con targetizzazione geolocalizzata nelle diverse regioni italiane. L'agenzia è stata scelta con assegnazione diretta e questo è l’inizio della collaborazione dell’azienda con il Gruppo.

All’interno del Gruppo This Is Ideal, la campagna è il risultato di un lavoro corale che ha visto Ideal dare vita alla scintilla creativa, la casa di produzione Sala Giochi curarne la realizzazione con una regia calda e cinematografica, ed OutNow definire e gestire la pianificazione media.

«Energia Comune sta evolvendo il suo brand e la comunicazione digitale è al centro di questa trasformazione. Con il nostro primo spot vogliamo segnare questa svolta — a modo nostro, fuori dagli schemi», dichiara Lucrezia Dibiase, Direttrice Marketing e Comunicazione di Ecom Spa, società titolare del marchio Energia Comune. «Abbiamo scelto This Is Ideal perché cercavamo un partner creativo e digitale che ci supportasse in un percorso omnicanale, coerente con i nostri valori e pensato per crescere nel tempo.»

Nel film veniamo catapultati nel vivo di un momento particolarmente “caldo”. Una giovane coppia è alle prese con un dubbio quasi amletico: meglio farlo a luce accesa o spenta? Una domanda solo in apparenza intima, che si rivela anche sorprendentemente “tecnica”. Non a caso, i due decidono di rivolgerla, con naturalezza inaspettata, a un consulente di Energia Comune, che scopriamo essere lì accanto a loro… direttamente in camera da letto.

«Questo spot segna l’inizio di una nuova collaborazione e di una forte sinergia con Energia Comune, che ci ha scelti come partner per accompagnarne il percorso di crescita. Fin da subito ci siamo riconosciuti reciprocamente, condividendo una visione orientata alle persone, al futuro e all’innovazione, con un approccio veloce e reattivo e al tempo stesso con la giusta dose di leggerezza e autenticità, elementi oggi più che mai fondamentali per costruire relazioni solide. Questa collaborazione ha per noi un significato profondo, perché riflette l’attenzione strategica che il Gruppo TII sta dedicando al Sud-Est d’Italia, un’area oggi sempre più dinamica e un mercato ricco di opportunità e non più emergente. Desidero ringraziare Energia Comune per la fiducia e tutto il team coinvolto per il lavoro svolto con passione e competenza» commenta Stefano Capraro, CEO del Gruppo This Is Ideal.

Il piano media prevede una distribuzione progressiva dello spot su Amazon Prime Video, con una copertura complessiva di oltre 10 milioni di contatti e una pianificazione articolata per cluster geografici. La prima fase coinvolgerà le regioni Puglia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, seguita da un rafforzamento della presenza e della distribuzione a livello nazionale nel corso di tutto il 2026.

La scelta di Amazon Prime Video si inserisce in una strategia orientata a massimizzare la qualità del contatto, grazie a un contesto premium e a un’elevata affinità con il target Adulti 30+, considerato strategico per l’offerta di Energia Comune. La campagna prevede inoltre una pianificazione integrata sui canali digital e social, a supporto della visibilità complessiva del progetto.