Pubblicità: Tecnomat torna on air con il nuovo spot "Ogni giorno tutto inizia da qui"

Dal 1° marzo Tecnomat torna on air su tv e connected TV con un nuovo spot, realizzato ancora una volta da BRW Filmland con la regia di Dario Piana e ideazione del Creative Director Fabio Passoni di Cashmere, che segna una svolta nella comunicazione del brand: la catena specializzata nella grande distribuzione di materiali tecnici per edilizia, ristrutturazione e manutenzione della casa punta su una narrazione intima ed emozionale, lasciando dietro e spalle l'ironica che aveva caratterizzato i tvc precedenti. Pianificano Media Italia per la tv lineare e Dentsu per la programmazione digital.

La narrazione visiva si apre alle prime luci dell'alba, mettendo in scena un pilastro della promessa aziendale: garantire orari pensati per chi non può sprecare nemmeno un minuto della propria giornata lavorativa.

La chiave di volta del racconto è il concetto di prossimità: da un lato, emerge con forza la connessione tra i professionisti, dall'altro si celebra la fiducia della clientela con il personale di vendita Tecnomat.

Il video culmina nel nuovo claim "Ogni giorno tutto inizia da qui", a valorizzare l’azienda quale partner solido e sempre al fianco degli artigiani e piccoli-medi imprenditori edili.

“Essere vicini ai professionisti è il cuore del nostro mestiere. Per Tecnomat si traduce in essere pronti fin dal mattino con i reparti ben approvvigionati, stock disponibile e le migliori marche professionali presenti sotto lo stesso tetto", commenta Federico Stecchi, Direttore Vendite e Marketing Tecnomat.

Il nuovo spot Tecnomat. I crediti

