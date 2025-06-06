Natale 2025: Mattel incrementa il budget pubblicitario per i giochi a target kids e punta sui suoi classici

Terminate le celebrazioni per il suo 80° anniversario e per il 65° di Barbie, Mattel si prepara al Natale 2025 spingendo sui suoi classici, oltre che su alcune delle novità più importanti per il gruppo, appena presentate al Press Day di Assogiocattoli.

«Il nostro focus in comunicazione per quest'anno saranno i nostri grandi classici, come la Casa dei sogni e il Camper di Barbie o il Garage di Hot Wheels ma spingeremo anche su alcune novità dell'area games, come i nuovi giochi Pictionary Pic-Tato e le nuove versioni di Uno, Spin e Flip, oltre che sui giocattoli e i set nati dalla collaborazione di Hot Wheels e la Formula 1», ha raccontato a Engage durante l'evento Andrea Ziella, Amministratore Delegato and Director of Sales di Mattel Italy.

Dedicata proprio a questi ultimi la campagna pubblicitaria globale lanciata di recente per promuovere la partnership: "As Close to the Real Thing as You Can Get" (Il più vicino possibile alla realtà), on air nel nostro paese da poco prima del Gran Premio d'Italia. La comunicazione nasce per promuovere l'autenticità e l'attenzione ai dettagli dei prodotti Hot Wheels sfruttando il potere dei due marchi per coinvolgere i consumatori, in particolare i collezionisti adulti. Nell'ambito della campagna, Hot Wheels sarà presente alle gare di Formula 1 in tutto il mondo, tra cui il Gran Premio d'Italia, come anticipato sopra, il Gran Premio degli Stati Uniti e il Gran Premio di Città del Messico. La strategia include anche una componente out of home con annunci pubblicitari creativi su cartelloni pubblicitari diffusi a livello globale. In Italia, a Milano, la creatività è stata affissa in Piazza Gae Aulenti nel quartiere Portanuova di Milano a inizio settembre. E' prevista anche una presenza sui media digitali, tra cui sponsorizzazioni e acquisizioni dei contenuti creativi di Hot Wheels F1 su diverse piattaforme, tra cui YouTube.

«Grande attenzione sarà, inoltre, riservata al target kidult, con le campagne su games che si rivolgono ai più grandi come Uno No Mercy e Ma se fossi. Per questi sono in programma attività di influencer marketing che realizzeremo con le agenzie, scelte dopo gara, Cooltura e The Best Blend», ha continuato il manager.

La strategia di Mattel prevede, generalmente, «Che il 70% del budget investito per le campagne rivolte ai bambini si assorbito dalla tv mentre il 30% è riservato al digital. Per questo Natale, puntiamo di più sui giochi rivolti al target kids per cui, in questi ultimi mesi dell'anno incrementiamo il budget con una crescita a doppia cifra mentre il resto rimane in linea con l'anno scorso», ha concluso Ziella.

Il centro media di Mattel è UM mentre la creatività delle campagne è firmata da agenzie internazionali.

