Kenvue lancia una maxi gara globale: in gioco media, creatività e produzione

A solo un giorno dall’annuncio di Bayer della scelta di IPG per creatività, media e produzione su scala globale, il suo rivale nel settore consumer healthcare, Kenvue (Tylenol, Listerine, Neutrogena o Band-Aid), ha confermato di aver avviato una propria revisione degli incarichi pubblicitari sempre su scala internazionale.

Un portavoce ha confermato che si tratta di una revisione integrata a 360 gradi, che metterà sul tavolo media, creatività, influencer, shopper, commerce e produzione. Obiettivo dichiarato: ridurre complessità, snellire la macchina delle agenzie e accelerare la crescita. “Stiamo valutando ogni opportunità per semplificare, migliorare l’esecuzione e dare slancio ai nostri brand iconici in un mondo sempre più data-driven e digitale”, ha spiegato un portavoce dell’azienda.

Dal 2023, Kenvue ha lavorato con diversi network globali (tra cui IPG, Omnicom, Publicis e Doner) oltre a partner. La revisione, di cui ha dato notizia Adage, sembra puntare proprio a razionalizzare questo mosaico frammentato di agenzie, per arrivare a un modello più coeso e performante.