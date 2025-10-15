Pubblicità: Auge vince la gara per le nuove campagne di Zuegg e Skipper

Nuova agenzia creativa per l’azienda italiana specializzata nella produzione di succhi e confetture di frutta. La consultazione è stata gestita da The Producer International

Nuova agenzia pubblicitaria per Zuegg, l’azienda italiana specializzata nella produzione di succhi e confetture di frutta. Dopo una consultazione gestita da The Producer International, il gruppo ha deciso di affidare la strategia e la creatività delle campagne dei suoi brand Zuegg e Skipper ad Auge.

La scelta di Auge segna l’inizio di un percorso di rinnovamento che punta a valorizzare qualità, naturalità e autenticità dei prodotti, rendendoli ancora più rilevanti per i consumatori. «Siamo molto felici di iniziare questo percorso con Zuegg. È un brand iconico, con una storia solida e una relazione speciale con la frutta e la sua lavorazione. Per noi rappresenta l’opportunità di costruire un linguaggio contemporaneo per una marca storica, forti della nostra esperienza nella comunicazione food», dice Federica Ariagno, Founder e Creative Partner di Auge.

Leggi anche: GARE PUBBLICITARIE, LE ULTIME NEWS

Auge Strategy e Auge Communication hanno lavorato in sinergia nella definizione dell’approccio strategico e della nuova direzione creativa, che sarà espressa attraverso un ecosistema di contenuti pensato per presidiare i principali touchpoint: una piattaforma di comunicazione integrata, dall’above the line alle attivazioni, con un linguaggio capace di riflettere l’evoluzione del brand. Il percorso si fonda su un lavoro di analisi e di strategia volto a rafforzare il posizionamento delle marche e a delineare una nuova strategia di comunicazione, che guiderà le attività future.

La media agency di Zuegg è Address Media, società del gruppo Adtelier.