Ceconomy (MediaWorld), il Retail Media corre ancora: «Ricavi quasi raddoppiati» nel semestre

MediaWorld si conferma tra gli apripista del settore in Italia e in Europa. L’insegna sarà tra i protagonisti di Engage Conference – Retail Media Strategies il prossimo 18 giugno

Il Retail Media si conferma uno dei driver di crescita più dinamici per MediaWorld. A confermarlo sono i risultati del primo semestre dell’esercizio 2025/2026 diffusi dalla casa madre Ceconomy, la holding che controlla i negozi MediaMarkt (in Italia MediaWorld) e Saturn.

Nel comunicato diffuso dal gruppo si legge infatti che il Retail Media “ha quasi raddoppiato i ricavi”, superando già gli obiettivi inizialmente fissati. Una crescita che si inserisce in un percorso di sviluppo particolarmente rapido: secondo i dati condivisi da Ceconomy, i ricavi del Retail Media sono passati da circa 5 milioni di euro nel FY 2021/2022 a 18 milioni nel FY 2022/2023, per poi salire a 48 milioni nel FY 2023/2024 e raggiungere quota 91 milioni nel FY 2024/2025.

Questi risultati confermano il ruolo sempre più strategico del Retail Media all’interno del modello di business di MediaWorld, insegna che può essere considerata tra gli apripista del Retail Media in Italia e in Europa, grazie a investimenti significativi nello sviluppo di soluzioni data-driven e di un ecosistema integrato tra fisico e digitale.

Un ruolo importante in questa evoluzione è stato giocato anche dall’Italia. In particolare il business Retail Media dell’insegna ha avuto un forte impulso nel nostro Paese sotto la guida di Francesco Sodano, entrato in MediaWorld nel 2022 proprio con l’obiettivo di accelerare la crescita di quest’area strategica, prima di ampliare successivamente le proprie responsabilità all’intera funzione marketing dell’azienda.

Negli ultimi anni MediaWorld ha infatti lavorato per evolversi da semplice insegna retail a piattaforma omnicanale capace di integrare commercio, media, dati e servizi. L’obiettivo del gruppo è costruire un ecosistema in grado di accompagnare i brand lungo tutto il funnel, sfruttando i dati di prima parte e l’integrazione tra canali digitali e punti vendita fisici.

Dalle sponsored listing sul sito alle attivazioni in-store, passando per progetti speciali, contenuti dedicati e soluzioni per awareness, consideration e conversione, il Retail Media viene interpretato come una leva strategica per generare valore sia per i partner commerciali sia per il business dell’insegna.

Parallelamente, continua la crescita dell’ecosistema digitale: nel secondo trimestre la quota online del business del gruppo ha raggiunto il 26,3%, mentre nel semestre è salita al 28,5%.

Più in generale, Ceconomy ha chiuso il primo semestre con ricavi pari a 13,1 miliardi di euro (+4%) e un EBIT adjusted di 347 milioni (+14%). In Italia, il gruppo ha contribuito alla crescita dell’area Western/Southern Europe, che ha registrato un incremento delle vendite like-for-like del 3,7% e un miglioramento della redditività.