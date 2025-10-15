Carriere: Chiara Tescari, Selena Costanzo, Danilo Maimone e Simone Tomassetti. Gli aggiornamenti da LinkedIn

Ritorna il nostro appuntamento con gli aggiornamenti di carriera nel settore della comunicazione e del marketing digitale.

Nelle scorse settimane abbiamo pubblicato su Engage una serie di novità relative ai movimenti dei professionisti del settore MarCom, tra cui l’ingresso di Mario Biondi (ex Meta) come COO e Co-Founder di Elevatee, l’arrivo di Corinna Marrone Lisignoli in Exte come Commercial Managing Director per l’Italia, la nomina di Giulia Novi come nuova Head of Digital di Green Media Lab, di Constantijn Vereecken come nuovo Managing Director Sud Europa di Adways · Weborama e di Chiara Mologni come Head of Acquisition & Channel Strategy di Rainbow Group.

Adesso rivolgiamo lo sguardo agli ultimi annunci comunicati dai diretti interessati sui loro profili LinkedIn.

Chiara Tescari entra in Banijay Holding Italia

Chiara Tescari annuncia la sua nomina a Chief New Business and Commercial Strategy di Banijay Holding Italia. Nel nuovo ruolo guiderà lo sviluppo di strategie di crescita e innovazione con un forte focus sul digitale, collaborando con i team aziendali per individuare nuove opportunità di business e modelli scalabili. Professionista con una solida esperienza nel mondo dei media e della comunicazione, Tescari è entrata in Freeda Media nel 2019, dove ha ricoperto ruoli di crescente rilievo fino a diventare, nel 2021, General Manager di Freeda Platform, guidando la business unit globale di marketing strategico e consulenza. In precedenza, ha lavorato in OMD Italy, occupandosi di business development e comunicazione integrata.

Selena Costanzo in Caffeina

Selena Costanzo comunica di essere entrata in Caffeina con il ruolo di Senior Strategist. Nel nuovo incarico sarà impegnata nello sviluppo di strategie di comunicazione e brand positioning per clienti nazionali e internazionali, con un approccio integrato e data-driven. Costanzo porta in Caffeina un’esperienza maturata nel mondo della consulenza strategica e della comunicazione creativa: in precedenza ha lavorato in WAVE | Design & Communication come Creative Strategist e in ACNE Italy, dove ha seguito progetti di ricerca e brand strategy per diversi marchi. Ha inoltre lavorato in Deloitte come Brand & Communication Strategist.

Danilo Maimone in evo Magazine Italia

Danilo Maimone ha annunciato di aver assunto il ruolo di Chief Marketing Officer di evo Magazine Italia. Esperto di digital e influencer marketing, Maimone vanta un percorso trasversale nel mondo della comunicazione e dell’innovazione digitale. Dopo aver fondato TheSnaps, agenzia specializzata in digital marketing e branded content, ed essere entrato come socio in Aperto, realtà dedicata alla consulenza strategica per brand e creator, Maimone ha consolidato la propria esperienza collaborando con aziende come Gruppo Mondadori, LimoLane e autolinee toscane in qualità di consulente marketing. Attivo anche come docente presso Talent Garden e mentor per Cosmico Italia, nel nuovo ruolo in evo Magazine Italia guiderà la strategia di marketing e comunicazione con un approccio orientato alla crescita digitale e alla valorizzazione dei contenuti editoriali.

Simone Tomassetti sbarca in Spike Media

Simone Tomassetti ha aggiornato la sua posizione lavorativa su LinkedIn comunicando di aver assunto il ruolo di General Manager di Spike Media, la nuova società nata dalla collaborazione tra il fondo di investimento NJF e la Lega Pallavolo Serie A Femminile, con l’obiettivo di gestire e valorizzare tutti gli asset commerciali della lega. Tomassetti porta in Spike Media un’esperienza di oltre quindici anni nel settore dei media e dei diritti sportivi. In precedenza, è stato Sky Sport Rights Director in Sky Italia, dopo una lunga carriera internazionale in X (ex Twitter), dove ha guidato le partnership media e di sviluppo business per lo sport, il gaming e l’entertainment, e in Infront Sports & Media, dove si è occupato di acquisizione e vendita di diritti televisivi e media.