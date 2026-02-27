Pubblicità: Terna annulla la gara media da 45 milioni di euro

La procedura è stata ritirata perché la sua impostazione è risultata inadeguata, rendendo necessario ridefinirne la struttura con l’intenzione di riproporla in una nuova forma

Terna ha deciso di ritirare la gara avviata a fine 2025 che riguardava l’affidamento di contratti quadro per i servizi di impaginazione e pubblicazione di annunci legali e finanziari sui quotidiani, per un valore complessivo di 45 milioni di euro per per un contratto di 48 mesi (leggi qui).

La decisione, spiega la società, è maturata dopo alcuni approfondimenti sul mercato di riferimento, dai quali è emerso che la struttura della gara non avrebbe garantito un confronto realmente efficace e competitivo tra gli operatori economici, soprattutto dal punto di vista tecnico. Per questo motivo, l’azienda ha ritenuto più opportuno fermare la procedura e ripensarne l’impostazione, così da renderla più coerente con i principi di concorrenza, proporzionalità ed efficienza.

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Il ritiro è avvenuto prima dell’aggiudicazione e, come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza, non comporta particolari obblighi di motivazione legati a interessi pubblici specifici o a posizioni già consolidate. Resta comunque la possibilità, fa sapere sempre Terna, di presentare ricorso al Tar del Lazio entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

A detenere l'incarico media di Terna è da diversi anni Mindshare, l'agenzia di Wpp Media. L'ultima riconferma è avvenuta a fine 2023. Il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, tra gli sponsor di Milano-Cortina 2026, a novembre ha lanciato una campagna di Employer Value Proposition (EVP) dal titolo “Il futuro dell’energia è di chi sa interpretarlo”, realizzata dall'agenzia creativa Bbdo.