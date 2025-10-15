Olimpiadi Invernali: Terna entra nella squadra degli sponsor di Milano Cortina 2026

Terna entra nella squadra degli sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’accordo è stato annunciato oggi da Fondazione Milano Cortina e dal gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale ad alta e altissima tensione.

“La collaborazione con Terna conferma il nostro impegno nel realizzare un evento costruito su partnership di valore, che si distinguono per efficienza e affidabilità”, afferma Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026. “La partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026, che valorizza lo sport come strumento di coesione sociale, conferma l’impegno di Terna nella promozione dell’inclusione e del rispetto e nella valorizzazione della diversità”, ha sottolineato Danilo Del Gaizo, Direttore Affari Generali, Legali e Societari di Terna.

Le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 saranno diffuse e si estenderanno su un territorio ampio che coinvolge due regioni e due province autonome. Un evento, dunque, che richiede infrastrutture all’altezza delle esigenze e, soprattutto, con la massima garanzia di continuità e sicurezza operativa. Il ruolo di Terna è cruciale non solo per l’alimentazione dei siti di gara e logistici, ma anche per assicurare la stabilità del servizio elettrico in alta e altissima tensione attraverso la regolazione della frequenza e il controllo della tensione lungo l'intera Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Terna ha previsto una serie di interventi a ridotto impatto ambientale in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, con l’obiettivo di incrementare l’affidabilità e la sicurezza energetica dei territori che ospiteranno le competizioni Olimpiche e Paralimpiche.

Tra le principali opere pianificate rientrano: la realizzazione di nuovi collegamenti in alta tensione in zone montane mediante l’utilizzo di cavi interrati. Questa scelta, oltre a migliorare la magliatura e la sicurezza della rete di trasmissione, aumenta la resilienza a eventi atmosferici estremi e permette un’elevata compatibilità paesaggistica, mitigando l’impatto visivo delle infrastrutture in zone di pregio naturalistico. E il collegamento di nuove cabine primarie nel territorio interessato dai Giochi Invernali. Questi interventi garantiscono il punto di raccordo nevralgico tra la rete di trasmissione nazionale di Terna (l’alta e altissima tensione) e le reti di distribuzione locale che alimentano l’utenza (la media e bassa tensione).