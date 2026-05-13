Club Esse sceglie Bortolan, Carnevali & Partners per la comunicazione del gruppo e dei nuovi progetti di ristorazione

La partnership rafforza il percorso di crescita dell’agenzia di comunicazione strategica nei settori hospitality e ristorazione a livello nazionale e accompagna una nuova importante fase di crescita e posizionamento per il gruppo alberghiero

Bortolan, Carnevali & Partners mette a segno un nuovo ingresso nel proprio portfolio: Club Esse, realtà consolidata dell’ospitalità leisure italiana presente in alcune delle destinazioni turistiche più rilevanti del Paese. Un’acquisizione che rafforza il percorso dell’agenzia di comunicazione, marketing e ufficio stampa nei mondi dell’hospitality, della ristorazione e del racconto delle destinazioni, dove negli ultimi anni ha definito un posizionamento sempre più chiaro.

L’incarico riguarda la comunicazione corporate dell’intero gruppo e la valorizzazione di progetti legati alla ristorazione e all’esperienza di destinazione, con un focus particolare sulla Sardegna (da Cala Gonone a Stintino, passando per Baia Sardinia e Palau), ma con strutture turistiche e ristorative presenti anche in Calabria, Puglia, Lazio e Valle d'Aosta. Un perimetro ampio, che restituisce bene il tipo di lavoro su cui la Bortolan, Carnevali & Partners sta consolidando la propria identità: progetti in cui brand, accoglienza, lifestyle e territorio chiedono di essere letti dentro una visione unitaria.

Fondata da Belinda Bortolan e Fabio Carnevali, entrambi giornalisti e con un’esperienza trentennale nel mondo della comunicazione e delle PR, l’agenzia Bortolan, Carnevali & Partners ha sviluppato nel tempo un approccio verticale nei settori hôtellerie, food & wine, luxury e destination, integrando comunicazione strategica, ufficio stampa e media relations, strategia digitale e branding, in un modello pensato per accompagnare le aziende in percorsi di posizionamento coerenti e durevoli.

Per Club Esse, la partnership segna un passaggio importante in una fase di ulteriore crescita del gruppo. Con 15 strutture e oltre 2.000 camere, rappresenta oggi una realtà consolidata dell’ospitalità italiana, un gruppo che ha costruito la propria identità su un equilibrio tra organizzazione, accessibilità, qualità del servizio e attenzione all’esperienza degli ospiti, e che oggi avverte l’esigenza di rendere questo patrimonio ancora più leggibile e riconoscibile anche sul piano della comunicazione.

Michele Spiga, owner ClubEsse

«La scelta di affidare la nostra comunicazione a Bortolan, Carnevali & Partners nasce dalla rara sintonia che abbiamo riscontrato sin dal primo incontro. - afferma Michele Spiga, founder & owner del Gruppo Club Esse - Cercavamo un partner che possedesse una conoscenza profonda delle dinamiche dell’ospitalità e che fosse in grado di cogliere le sfumature più autentiche del nostro prodotto».

Questa acquisizione racconta bene la direzione che l’agenzia di comunicazione, marketing e ufficio stampa ha scelto da tempo: «Vogliamo lavorare con brand che abbiano visione e un potenziale chiaro da esprimere. - spiega Fabio Carnevali, co-founder di Bortolan, Carnevali & Partner - Club Esse è una realtà che negli anni ha costruito una presenza solida e riconoscibile. Il nostro lavoro sarà accompagnare questa identità in un racconto coerente, contemporaneo e capace di restituirne tutta la forza».

La collaborazione si inserisce in un momento in cui la comunicazione dell’ospitalità non può più limitarsi a generare visibilità, ma deve lavorare sulla percezione del brand, sulla sua desiderabilità e sulla coerenza tra comunicazione corporate e valorizzazione dell’esperienza. È anche su questo terreno che l’agenzia sta focalizzando i propri impegni, affiancando gruppi e brand che chiedono non solo visibilità, ma direzione e posizionamento.

«Oggi i progetti più interessanti sono quelli in cui più livelli convivono e si rafforzano a vicenda: il gruppo, i territori, la ristorazione, l’esperienza. - spiega Belinda Bortolan, co-founder - Club Esse ci permette di lavorare proprio in questa intersezione, con un incarico articolato che riflette bene il nostro metodo e la nostra idea di comunicazione».

Nel 2026 il turismo incoming verso l’Italia continua a muoversi in un quadro complessivamente favorevole, sostenuto dalla forza attrattiva delle destinazioni e da una domanda internazionale che resta centrale. Allo stesso tempo, il contesto è più instabile e selettivo.

«Il turismo incoming sta vivendo una fase interessante: cresce ma chiede ai brand maggiore chiarezza, personalità e capacità di costruire fiducia. Oggi non basta più avere un’offerta solida, bisogna saperla rendere leggibile, coerente e desiderabile nel tempo ed è qui che entrano in gioco competenze integrate, come ufficio stampa, media relations, strategia digitale, branding, reputation management e destination management, leve che devono lavorare insieme per costruire un posizionamento di valore», spiega Claudiana Di Cesare, giornalista, partner e chief marketing officer di Bortolan, Carnevali & Partners, con una forte esperienza nei settori travel e destination.

In una fase come questa, per un gruppo alberghiero non conta solo crescere, ma far percepire con chiarezza la propria identità e i propri valori. «Abbiamo trovato in Bortolan, Carnevali & Partners il perfetto mix tra competenza tecnica e rapporto umano fondato sulla condivisione di valori - conclude Michele Spiga - per noi elemento indispensabile per raccontare al meglio la nostra visione di ospitalità e accoglienza».