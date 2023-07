Incubeta vince la gara e si conferma partner per le campagne online della Val di Fassa

L’azienda per il turismo della Val di Fassa, una delle eccellenze turistiche del Trentino, ha deciso di confermare la collaborazione con Incubeta, leader riconosciuto a livello internazionale nel marketing digitale, per la gestione delle campagne online. La collaborazione nata nel 2022 è stata confermata dalla vittoria della gara media terminata ad aprile 2023.

Fedele alla propria mission "Upgrade your Growth", i capisaldi dell’approccio strategico di Incubeta sono ascrivibili alle tematiche di automazione, data ownership, internalizzazione del media buying, grazie ad un approccio consulenziale finalizzato ad indirizzare le aziende nella scelta delle soluzioni tecnologiche e media più adatte ai loro obiettivi di marketing.

L’incarico prevede la gestione per un anno, con il rinnovo per il secondo anno, dell’implementazione della strategia digital con attività media cross-channel che spaziano dal paid social (Facebook, Instagram, TikTok), paid search, alle attività programmatic (display, rich media, DOOH, digital audio, digital radio, CTV) con una forte attenzione a una corretta media e data strategy per individuare il giusto target di riferimento.

“Abbiamo scelto Incubeta in virtù del suo essere un partner digitale, che ha, storicamente, un elevato know how sulla tecnologia di Google”, sottolinea Paolo Grigolli, direttore dell’Apt Val di Fassa, “e un approccio full funnel al media mix modeling, che ci permette di comunicare sia con finalità brand awareness, sia per interessi e passioni delle potenziali audience della destinazione”.

“Ci ha convinto l’approccio full funnel e abbiamo apprezzato anche la dashboard automatizzata che ci permette di monitorare in real time l’andamento e i progressi delle diverse attività e poter intervenire nelle ottimizzazioni necessarie alle diverse attività di comunicazione”, aggiunge poi Sabrina Pesarini, Responsabile Marketing e Comunicazione di Apt.

“Siamo entusiasti della collaborazione che si è instaurata in questi due anni ed orgogliosi della rinnovata fiducia per le sue attività di comunicazione che ci ha accordato Val di Fassa, un Apt di eccellenza, che sta innovando l’offerta turistica", commenta in aggiunta Alessio Romero, Head of Sales di Incubeta. "Ci sentiamo parte della sfida del brand e insieme al team stiamo costruendo il miglior approccio strategico per scrivere un’ulteriore pagina di successo e per innovare la comunicazione turistica".

Nel corso del 2022 Incubeta si era già occupata di supportare Val di Fassa nella strutturazione di un percorso di digital maturity, in ambito martech, data&analytics, training (formazione) e paid media (paid search, paid social , programmatic web, dooh).