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21/05/2026
di Andrea Di Domenico

Audiencerate, Riccardo Fabbri assume il ruolo di Chief Technology Officer

Con la nomina, l’azienda entra in una fase di sviluppo AI-driven delle piattaforme per PMI e agenzie media, basate su dati di prima e terza parte e integrate con Postel, Microsoft e DV360

Riccardo Fabbri, nuovo Chief Technology Officer di Audiencerate

Riccardo Fabbri, nuovo Chief Technology Officer di Audiencerate

Audiencerate, tra le poche realtà al mondo certificate da Google come Customer Match Upload Partner e partner Microsoft IP Co-sell con eligibilità MACC, ha nominato Riccardo Fabbri a Chief Technology Officer. L'ingresso del manager segna l’avvio di una fase di espansione su due direttrici: la piattaforma Audiencerate–Postel–Microsoft per le PMI italiane e la piattaforma dati integrata a Google DV360 per agenzie e provider, entrambe in evoluzione verso un modello nativamente basato su dati di prima e terza parte e tecnologie di AI e machine learning.

Fabbri porta in Audiencerate oltre due decenni di esperienza in sviluppo software e architetture cloud. Co-fondatore nel 2004 di Nohup, agenzia di consulenza in cloud-native development, ha portato la società al riconoscimento del Financial Times tra i leader europei del settore per due anni consecutivi (2021 e 2022). Nell'agosto 2021 Nohup è stata acquisita dal Gruppo Havas, portando i suoi 30 professionisti tra Milano, Torino e Udine in Havas CX. La cifra distintiva del percorso di Fabbri, si legge nel comunicato stampa, è rigore ingegneristico, attenzione alla privacy e conoscenza profonda dei flussi operativi del mondo media, asset imprescindibile nel quadro europeo di AI Act, GDPR e Codice del Consumo.

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Sotto la leadership di Fabbri, Audiencerate accelererà su due binari paralleli. Sul fronte PMI, AI e machine learning consentono apprendimento continuo dei modelli, modellazione predittiva (propensity scoring, lookalike, CLV) e auto-ottimizzazione di budget e bid management. Sul fronte agenzie, i dati di prima parte degli advertiser servono da seed per modelli di lookalike e propensity arricchiti con segnali di terza parte: un'audience che combina rilevanza del 1P con scala del 3P, conforme a privacy ed evoluzioni dell'ecosistema cookie.

"L'ingresso di Riccardo è il pezzo che mancava", commenta Gianluca Leotta, Presidente di Audiencerate. "Un imprenditore-tecnologo che ha portato Nohup ad un exit europea, ha vissuto dall'interno il mondo delle agenzie media internazionali e conosce esattamente la grammatica tecnologica del nostro percorso. È una scelta di lungo periodo, coerente con la visione patrimoniale e industriale che abbiamo sempre avuto su questo progetto".

"Audiencerate ha costruito negli anni un asset tecnologico unico: una posizione di Data Provider nativa nell'ecosistema Google e Microsoft, con certificazioni e partnership che pochissime società possono vantare", dichiara Riccardo Fabbri. "Il progetto è insieme sfidante ed entusiasmante. Da un lato portare questa infrastruttura a milioni di PMI italiane attraverso Postel e Microsoft. Dall'altro evolvere l'offerta DV360 mettendo a frutto vent'anni a fianco delle agenzie media: i trading desk hanno bisogno di modelli che fondano in modo intelligente dati di prima e terza parte, mentre compiono un percorso di automazione e scala essenziale per recuperare la marginalità che il mercato non riconosce come un tempo. È il tipo di sfida ingegneristica che riconosco affine al mio percorso da founder e imprenditore".

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