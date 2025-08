Top Manager Reputation: Pier Silvio Berlusconi per la prima volta in vetta

A conquistare per la prima volta la vetta di Top Manager Reputation (www.topmanagers.it), stilata da Reputation Manager SB, è stato a luglio Pier Silvio Berlusconi con 85,92 punti.

Il Ceo di MFE-MediaForEurope (Mediaset) è stato dunque riconosciuto come il top manager italiano con la migliore reputazione online. Ad incidere sulla performance, sottolinea l'Osservatorio, sono stati la presentazione dei nuovi palinsesti, le dichiarazioni alla stampa, gli ascolti dei nuovi programmi di Canale 5, la possibilità sussurrata di una discesa in politica e i movimenti di MFE, la media company europea, nel contesto internazionale e, in particolare, in Germania.

Per la prima volta da oltre cinque anni, la leadership di Top Manager Reputation non appartiene ai comparti tradizionalmente dominanti (finanza, energia, moda) ma al settore dei media. Berlusconi raggiunge questo traguardo dopo un percorso costante di visibilità e riconoscimento, con 23 mesi consecutivi al vertice del proprio settore e una presenza continuativa nella classifica nazionale.

Dopo Pier Silvio Berlusconi, in classifica si posiziona secondo Claudio Descalzi, il Ceo di Eni (84,40 punti) che ha siglato un accordo con Bmw e un contratto da 1,5 miliardi di dollari su un giacimento algerino. Terzo Carlo Messina (84,32), Ceo di Intesa Sanpaolo, la cui popolarità ha potuto contare anche sulla scelta dell’istituto di investire 10 miliardi a sostegno dell’occupazione.

L’indice di Top Manager Reputation valuta la presenza digitale, la qualità dell’esposizione pubblica e il riconoscimento dell’autorevolezza da parte dell’opinione pubblica. La classifica completa è disponibile qui.