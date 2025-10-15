Netflix annuncia l'acquisizione di Warner Bros. Operazione da 82,7 miliardi di dollari

La trattativa in esclusiva tra Netflix e Warner Bros. Discovery per l'acquisizione degli studi cinematografici e televisivi, e dei servizi straming HBO e HBO Max, anticipata negli Stati Uniti nella notte, si è già conclusa. Le due società hanno comunicato che Netflix acquisirà Warner Bros. in una transazione valutata complessivamente 82,7 miliardi di dollari, di cui 72 miliardi rappresentano il valore dell’equity. L’operazione sarà completata dopo la separazione della divisione Global Networks di Warner Bros. Discovery da Discovery Global, prevista entro il terzo trimestre del 2026.

Prima di avviare il processo di vendita, Warner Bros. Discovery aveva annunciato in estate il piano di scorporo delle attività in due società distinte, Warner Bros. e Discovery Global, operative da metà 2026. La prima raccolglierà le attività di produzione e streaming (film, serie, DC Studios, HBO, HBO Max, gaming), la seconda gli asset della tv lineare, news, sport e contenuti globali (canali come CNN, TNT Sports, Discovery e la piattaforma streaming Discovery+).

Ted Sarandos, co-Ceo di Netflix, ha dichiarato: “Combinando la library di Warner Bros. con i nostri titoli, possiamo offrire al pubblico ancora più intrattenimento di qualità e definire il prossimo secolo della narrazione”.

Greg Peters, co-CEO della piattaforma, ha aggiunto che la fusione rafforzerà la capacità di Netflix di raggiungere un pubblico globale, creando più contenuti e maggior valore per gli azionisti. David Zaslav, Ceo di Warner Bros. Discovery, ha sottolineato come l’accordo garantirà che le storie più coinvolgenti continuino a emozionare il pubblico di tutto il mondo per le generazioni a venire.

L’acquisizione, spiegano le due società, porterà numerosi benefici. Gli abbonati Netflix avranno accesso a un catalogo ancora più ricco e variegato, con film e serie televisive provenienti dall’ampia libreria di Warner Bros. e dalle piattaforme HBO. Inoltre, l’espansione della produzione negli Stati Uniti e l’investimento continuativo in contenuti originali creeranno nuove opportunità di lavoro e rafforzeranno l’intero settore dell’intrattenimento. Dal punto di vista finanziario, Netflix prevede di attrarre nuovi abbonati, aumentare l’engagement e generare risparmi operativi annuali di 2-3 miliardi di dollari entro il terzo anno, con effetti positivi sugli utili già dal secondo anno.

Ogni azionista di Warner Bros. Discovery riceverà 23,25 dollari in contanti e 4,50 dollari in azioni Netflix per ogni azione posseduta, con un meccanismo di “collar” che regola la quantità di azioni ricevute in base al prezzo medio ponderato delle azioni Netflix prima della chiusura dell’operazione. L’accordo, approvato dai consigli di amministrazione di entrambe le società, richiede ora il via libera degli azionisti e delle autorità regolatorie, con la chiusura prevista entro 12-18 mesi.